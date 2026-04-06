Đội nữ Hà Nội bất ngờ đánh bại đội Binh chủng Thông tin ở trận khai cuộc mùa giải 2026

Đội nữ Hà Nội và Binh chủng Thông tin đã tranh tài hấp dẫn. Ảnh: MINH CHIẾN

Chiều 6-4 tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội), khán giả đã được chứng kiến cuộc đấu hấp dẫn tại cuộc khai màn nội dung nữ giữa đội Hà Nội với Binh chủng Thông tin.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (Hà Nội) hiểu rõ đây là trận đấu quan trọng bởi ông với các học trò được đánh giá thấp hơn đối thủ do là tân binh của mùa giải. Tuy nhiên, cầu thủ nữ Hà Nội lại thể hiện sự ngoan cường trên sân, vượt qua được những thời khắc khó khăn nhất.

Trong ván đầu, các tay đập áo lính Binh chủng Thông tin của HLV Phạm Văn Long đã chơi thoải mái để giành chiến thắng 25/16. Ván thứ 2, cầu thủ 2 bên giằng co quyết liệt nhưng vào thời điểm quyết định thì chủ công Ivana Vanjak (Hà Nội) đã mang về chiến thắng 25/23 cho đội nhà. Cầu thủ 2 bên tiếp tục giằng co ở những ván đấu tiếp theo khi Hà Nội vượt lên thắng 25/18 tại ván 3 còn Binh chủng Thông tin thắng 25/10 trong ván thứ 4. Tại ván 5, các tay đập Hà Nội giành chiến thắng 15/9 qua đó có thắng lợi chung cuộc 3-2 để mang lại điều bất ngờ đầu tiên của mùa giải năm nay.

Công bằng mà nói, đội nữ Binh chủng Thông tin có thể đạt kết quả tốt hơn. HLV Phạm Văn Long đã đưa ra sân những gương mặt trẻ triển vọng như Quỳnh Hương, Phương Thùy để thi đấu bên các đàn chị Phạm Thị Hiền, Đoàn Thị Lâm Oanh. Đáng tiếc, đội bóng tự để rơi cơ hội giành chiến thắng khi cầu thủ chuyền 2 không thể phối hợp tốt nhất cùng đồng đội và ngoại binh.

Đội nữ Hà Nội đã có kết quả quan trọng ngay ngày khai cuộc. Ảnh: VFV

Với đội nữ Hà Nội, màn khởi đầu đã tạo thêm tinh thần cho các tay đập của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Ông đã trao đổi sau trận: “Vòng 1 sẽ diễn ra 7 trận với thể thức đấu vòng tròn. Do vậy không riêng chúng tôi, tất cả các đội đều phải có sự chuẩn bị. Khi nhận nhiệm vụ chuyên môn với đội bóng, tôi đã xác định mọi kết quả cần một thời gian dài để chuẩn bị. Chiến thắng đầu tiên là một kết quả tốt. Tôi xác định cho các cầu thủ phải nỗ lực từng trận đấu trong mùa giải bởi kết quả tốt ở vòng 1 hay vòng 2 đều mang lại vị trí thuận lợi. Rất hy vọng các cầu thủ sẽ làm tốt được yêu cầu mà Ban huấn luyện đề ra”.

MINH CHIẾN