Đương kim vô địch Biên Phòng giành chiến thắng nhẹ nhàng trước Đà Nẵng

Các tay đập đương kim vô địch quốc gia Biên Phòng MB đã có chiến thắng khởi đầu thuận lợi để tạo tinh thần tốt trong các cuộc tranh tài tiếp theo.

Đội Biên Phòng MB và Đà Nẵng đã có trận đấu khởi đầu mùa giải. Ảnh: MINH CHIẾN

Chiều ngày 7-4 tại Đông Anh (Hà Nội), HLV Trần Đình Tiền và các cầu thủ Biên Phòng MB đã ra sân chơi trận đầu tiên trước đối thủ Đà Nẵng. Ở ngày trước đó, các đại diện của bóng chuyền áo lính là Thể Công Tân Cảng và Binh chủng Thông tin đã để thua trận. Do vậy, Ban huấn luyện đội Biên Phòng MB yêu cầu từng vị trí phải có sự tập trung nhằm đạt kết quả tốt nhất, lấy lại tinh thần cho bóng chuyền Quân đội.

Trước hàng chắn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Đà Nẵng, cầu thủ Biên Phòng MB đã thi đấu cẩn trọng. Đội hình các nhà đương kim vô địch quốc gia vẫn trông chờ vào khả năng phát động tấn công từ chuyền hai Đinh Văn Duy. Khi bóng từ cầu thủ này vào tầm thuận lợi, các tay đập Văn Hiệp, Ngọc Thuân hay Thế Khải, Minh Đức, Duy Tuyến và ngoại binh Jakkrit Thanomnoi (Thái Lan) đã làm tốt nhiệm vụ là tấn công ghi điểm.

Bên kia mành lưới, HLV Trần Viết Cường (Đà Nẵng) trông chờ vào khả năng tấn công của ngoại binh Kittithad Nuwaddee (Thái Lan). Chủ công này đã có những cơ hội thể hiện phong độ của mình. Dẫu thế, sức tấn công của đội Đà Nẵng vẫn bị hàng chắn Biên Phòng MB khóa chặt.

Trận đấu đã khép lại với chiến thắng 3-1 cho Biên Phòng MB với các điểm số lần lượt là 29/27, 25/18, 21/15 và 25/22.

Sau trận đấu, HLV Trần Đình Tiền (Biên Phòng MB) đã cho biết: “Trận đấu khởi đầu bao giờ cũng có ý nghĩa quan trọng. Cầu thủ của chúng tôi giữ được tinh thần và chơi đảm bảo có chiến thắng. Tuy nhiên, vòng 1 sẽ tranh tài 7 trận nên tất cả cầu thủ đều giữ sự tập trung cao độ”.

MINH CHIẾN