Đội nam Biên Phòng và nữ Binh chủng Thông tin đều giành chiến thắng

Hai đội bóng áo lính của thể thao Quân đội đã tiếp tục có được chiến thắng để củng cố vị trí của mình nhằm tìm cơ hội giành tấm vé tham dự Cúp Hùng Vương 2026.

Chiều ngày 13-4, các đội bóng Biên Phòng MB và Binh chủng Thông tin đã ra sân thi đấu lượt trận tiếp theo tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 ở Đông Anh (Hà Nội).

Đây là vòng đấu khá thảnh thơi cho các cầu thủ bóng chuyền áo lính. HLV Trần Đình Tiền (Biên Phòng MB) và cầu thủ của mình đã thi đấu trước đối thủ Hà Nội. Ngay từ khi nhập cuộc, trận đấu sớm diễn ra thế trận 1 chiều nghiêng về các tay đập Biên Phòng MB. Trong trận này, chủ công Nguyễn Ngọc Thuân đã thi đấu tập trung và trở thành cầu thủ ghi điểm nhiều nhất của các nhà đương kim vô địch quốc gia. Cùng tay đập này, các cầu thủ như Văn Hiệp, Duy Tuyến, Thế Khải cũng đạt được phong độ cao.

Trận đấu đã nhanh chóng kết thúc sau 3 ván đấu với thắng lợi 3-0 (25/20, 25/17, 25/12) cho đội bóng của HLV Trần Đình Tiền. Đội bóng tiếp tục giữ vững kết quả 4 trận toàn thắng vào lúc này và duy trì vị trí thứ 2 tạm thời ở bảng nam.

Ngày mai, đội Biên Phòng MB sẽ có cuộc đối đầu quan trọng trước Công an TPHCM chính vì vậy HLV Trần Đình Tiền chia sẻ sau trận đấu với đội Hà Nội rằng: “Trận đấu với đội Công an TPHCM là cuộc so tài quan trọng. Đội bạn đang sở hữu đội hình mạnh nhất giải đấu năm nay. Chúng tôi sẽ cẩn thận khi thi đấu trước đội Công an TPHCM”.

Tại trận đấu vào tối cùng ngày, đội nữ Binh chủng Thông tin đã có chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 (25/7, 25/15, 25/16) trước đối thủ Hưng Yên. Ở trận này, HLV Phạm Văn Long tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ ra sân và các tay đập của Binh chủng Thông tin đã ghi được điểm số và đạt thêm sự tự tin. Chiến thắng này giúp đội Binh chủng Thông tin tạm thời có mặt ở vị trí hạng 4 bảng nữ lúc này.

MINH CHIẾN