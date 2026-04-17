Đội nam Biên Phòng giành chiến thắng trước đội Thể Công

Cầu thủ Biên Phòng đã giành thêm chiến thắng để giữ vững vị trí số 1 trong trận đấu quan trọng trước đối thủ Biên Phòng.

Cầu thủ Thể Công Tân Cảng và Biên Phòng MB đã tập trung thi đấu. Ảnh: MINH CHIẾN

Chiều ngày 16-4 tại Đông Anh (Hà Nội), đội Biên Phòng MB gặp Thể Công Tân Cảng tại trận đấu tâm điểm của chương trình thi đấu.

HLV Trần Đình Tiền (Biên Phòng MB) và Thái Anh Văn (Thể Công Tân Cảng) hiểu rằng dù là cuộc đấu giữa các đội bóng áo lính nhưng không được mất điểm trước đối thủ. Chính vì vậy, cầu thủ 2 bên đều tập trung thi đấu với quyết tâm cao nhất.

Ván thứ nhất cầu thủ Thể Công Tân Cảng chơi với sự gắn kết tốt nhất. Qua đó, các mũi tấn công, trong đó có ngoại binh Xue Zhihong giữ được uy lực ở các quả đập bóng tấn công. Trong ván này, đội Thể Công Tân Cảng thắng 25/19. Ván thứ 2, Ngọc Thuân, Văn Hiệp, Duy Tuyến, Thế Khải của Biên Phòng MB lấy lại tinh thần và thực hiện các tình huống phối hợp tấn công tốt, qua đó giành lại chiến thắng cho đội nhà với kết quả 25/19. Từ đây cầu thủ 2 bên có các màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Trong ván 3, đội Thể Công Tân Cảng vượt lên thắng 25/18. Ở ván thứ 4, các tay đập Biên Phòng MB lấy lại sự tập trung và thắng 25/20.

Trận đấu bước vào ván thứ 5 để phân định kết quả chung cuộc. Trong ván đấu này, các tay đập Biên Phòng MB chơi bình tĩnh để vượt lên thắng 15/11. Chung cuộc, đội Biên Phòng MB có chiến thắng 3-2.

Các tình huống tranh chấp tạo nên kịch tính của trận đấu. Ảnh: MINH CHIẾN

Tính tới lúc này, sau 6 trận, đội Biên Phòng MB đã giữ mạch toàn thắng và tiếp tục giữ vị trí số 1. Đội Thể Công Tân Cảng vẫn đảm bảo được vị trí thứ 3 tạm thời trên bảng đấu. Đội Biên Phòng MB đã chắc tấm vé tham dự Cúp Hùng Vương 2026 trong khi đội Thể Công Tân Cảng còn chờ trận cuối của vòng bảng vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 để quyết định cơ hội của mình.

MINH CHIẾN