Thanh Thúy và đồng đội thua đáng tiếc trước đội nữ Hà Nội

Các tay đập VTV Bình Điền Long An đã tìm cơ hội để giành thêm chiến thắng nhưng không thành công trước đội nữ Hà Nội.

Thanh Thúy đã nỗ lực thi đấu nhưng vẫn chưa có kết quả chiến thắng trước đội nữ Hà Nội. Ảnh: VFV

Chiều ngày 16-4 tại Đông Anh (Hà Nội), cuộc so tài giữa đội nữ VTV Bình Điền Long An và Hà Nội được khán giả tập trung cổ vũ.

Đây được xem là trận đấu quyết định để các đội giữ thứ hạng tốt nhất cho mình. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các cầu thủ Hà Nội giữ quyết tâm cố gắng đạt kết quả tốt nhất. Trong khi đó, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An) có thêm sự tự tin khi được bổ sung chủ công Trần Thị Thanh Thúy trong đội hình.

Ván thứ nhất, cầu thủ 2 bên đã thi đấu với sự tập trung cao nhất. Các đường chuyền từ Võ Thị Kim Thoa (VTV Bình Điền Long An) tập trung đưa về vị trí của Trần Thị Thanh Thúy. Tay đập này đã đập bóng tấn công với nỗ lực tốt nhất của mình. Tuy vậy, hàng chắn của đội nữ Hà Nội được bố trí chắc chắn. Cùng với đó, chuyền hai Yến Nhi thực hiện tốt chiến thuật do đội Hà Nội đưa ra để các tay đập Ivana Vanjak và Bùi Thị Ánh Thảo tấn công hiệu quả nhất. Tại ván này, đội Hà Nội thắng 25/21.

Trong ván thứ 2, tinh thần của cầu thủ VTV Bình Điền Long An không đạt được sự hưng phấn nhất do đó các tay đập Hà Nội tiếp tục thắng 25/15. Ở ván thứ 3, dù Thanh Thúy và các cầu thủ VTV Bình Điền Long An nỗ lực nhưng vẫn thua với tỷ số 21/25.

Đội nữ Hà Nội vẫn giữ nguyên mạch chiến thắng tại giải đấu. Ảnh: VFV

Chung cuộc, đội VTV Bình Điền Long An thua 0-3 trước đội Hà Nội. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã giữ vững kết quả toàn thắng trong 6 trận đã thi đấu. Kết quả giúp đội nữ Hà Nội giữ vị trí số 1 vào lúc này. Với đội đương kim vô địch quốc gia VTV Bình Điền Long An, lần đầu tiên đội bóng để thua 3 trận trong vòng bảng của giải đấu. Hiện tại đội bóng của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa tạm đứng vị trí thứ 3 bảng nữ.

MINH CHIẾN