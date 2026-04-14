Trần Thị Thanh Thúy nhận sự quan tâm đặc biệt khi có mặt ở Nhà thi đấu Đông Anh

Tay đập Trần Thị Thanh Thúy đã có mặt trên sân để thi đấu cho đội VTV Bình Điền Long An ngay chiều tối ngày 14-4 và nhận được sự quan tâm.

Trần Thị Thanh Thúy vô tình gặp chuyên gia Federico Rampazzo trên khán đài nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội). Ảnh: MINH CHIẾN

Ngay khi Trần Thị Thanh Thúy có mặt trên sân, các ống kính máy quay và chụp hình của phóng viên đã hướng về cô để ghi lại những khoảnh khắc mới nhất mà chủ công này tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.

Thanh Thúy đã rời Nhật Bản và có mặt ở Việt Nam từ trưa ngày 14-4. Tay đập được di chuyển tới Đông Anh (Hà Nội) để sẵn sàng thi đấu. Trước sự chú ý của phóng viên, Thanh Thúy vẫn giữ sự bình tĩnh và tập trung chuẩn bị chuyên môn cùng đồng đội để ra sân thi đấu tại trận gặp Ninh Bình.

Khi có mặt ở Đông Anh (Hà Nội), Thanh Thúy đã kịp gặp lại một số người quen cũ. Trong đó, cô vô tình trò chuyện với chuyên gia người Italy Federico Rampazzo đang dự khán tại Đông Anh (Hà Nội). Cuộc trò chuyện chào hỏi đã diễn ra nhanh chóng.

Trần Thị Thanh Thúy đã tới Nhật Bản thi đấu cho đội Gunma Green Wings từ tháng 10-2025. Chính vì vậy, cô đã không tham dự vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025. Thời điểm trên, đội VTV Bình Điền Long An đã giành ngôi vô địch.

Thanh Thúy đã có mặt tại Đông Anh (Hà Nội). Ảnh: MINH CHIẾN

Năm nay, cô được HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đăng ký vào danh sách 14 cầu thủ chính thức tham dự vòng 1 giải đấu. Thanh Thúy vừa kết thúc thi đấu cho đội Gunma Green Wings tại Nhật Bản vào ngày 12-4 sau đó đã về nước.

Trước câu hỏi của SGGP rằng trường hợp của Trần Thị Thanh Thúy được đăng ký vào ngày 5-4 (khi đó đang ở Nhật Bản) sau đó được tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 ngay khi vừa kết thúc thi đấu giải ở Nhật Bản có hợp lệ hay không, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường đã cho biết việc đăng ký cầu thủ đã được kiểm tra kỹ lưỡng và hợp lệ theo các quy định. Ông Lê Trí Trường cũng khẳng định Trần Thị Thanh Thúy vẫn là cầu thủ do đội VTV Bình Điền Long An quản lý.

