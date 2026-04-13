Chủ công Trần Thị Thanh Thúy về nước tham dự vòng 1 giải quốc gia 2026

Tay đập Trần Thị Thanh Thúy sẽ có mặt cùng đội VTV Bình Điền Long An tranh tài một số trận đấu còn lại tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy dự kiến về nước vào ngày 14-4. Ảnh: GUNMA GREEN WINGS

Thông tin từ Ban huấn luyện đội VTV Bình Điền Long An cho biết, nếu không có gì thay đổi, Trần Thị Thanh Thúy rời Nhật Bản về nước vào ngày 14-4. Chủ công này sẽ có mặt tại Đông Anh (Hà Nội) hội quân cùng đội VTV Bình Điền Long An. Hiện tại, đội VTV Bình Điền Long An đang làm các thủ tục đổi vé máy bay để Thanh Thúy sớm trở về Việt Nam.

Thanh Thúy đã thi đấu cho đội Gunma Green Wings tại giải vô địch Nhật Bản thời gian qua. Trong các ngày 11 và 12-4, cô và đội bóng này thi đấu lượt trận tứ kết tại giải nhưng không giành được chiến thắng. Vì vậy, đội Gunma Green Wings hết cơ hội vào chung kết. Đội bóng dừng bước tại tứ kết, do vậy Trần Thị Thanh Thúy được chấp thuận về Việt Nam sớm.

Đội VTV Bình Điền Long An còn 3 trận quan trọng trong những ngày tranh tài còn lại ở Đông Anh (Hà Nội) khi đối đầu với Hóa chất Đức Giang (ngày 13-4), gặp Hà Nội (ngày 16-4) và gặp Binh chủng Thông tin (ngày 18-4). Đây là những trận đấu quyết định để HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa và các học trò tập trung giành điểm số để hướng tới tìm cơ hội tham dự Cúp Hùng Vương 2026 sau khi vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 khép lại.

Trước đó tại phiên họp kỹ thuật để thi đấu vòng 1 giải năm nay, Ban huấn luyện VTV Bình Điền Long An đã đăng ký Trần Thị Thanh Thúy vào danh sách 14 cầu thủ chính thức. Do vậy, chủ công này đủ điều kiện được thi đấu ở giải năm nay.

Năm ngoái, Trần Thị Thanh Thúy chỉ góp mặt ở vòng 1 giải vô địch quốc gia 2025. Trong vòng 2, cô đã vắng mặt do thi đấu ở Nhật Bản. Dù vậy, đội VTV Bình Điền Long An vẫn lên ngôi vô địch.

MINH CHIẾN