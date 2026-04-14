Trần Thị Thanh Thúy “mở máy” ghi điểm giúp VTV Bình Điền Long An thắng thuyết phục Ninh Bình

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy đã ra sân thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 trong tối ngày 14-4.

Sự chờ đợi của người hâm mộ đã được đền đáp bằng màn đập bóng ghi điểm của chủ công Trần Thị Thanh Thúy tại trận đấu giữa VTV Bình Điền Long An và Ninh Bình ở tối ngày 14-4 tại Đông Anh (Hà Nội).

Đây là trận đấu ý nghĩa quan trọng. Bởi, nếu đội bóng nào giành chiến thắng, họ sẽ giữ thứ hạng ở trong nhóm dẫn đầu đồng thời tiến gần tới suất tham dự Cúp Hùng Vương 2026.

Sự xuất hiện của chủ công Trần Thị Thanh Thúy khi vừa trở về từ Nhật Bản là tâm điểm của trận đấu. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa và Ban huấn luyện VTV Bình Điền Long An để tay đập nghỉ ngơi, không sử dụng tại ván thứ nhất. Trong ván này, chuyền hai Kim Thoa làm tốt nhiệm vụ để phối hợp chiến thuật với Lianet García Anglada cùng Trà My, qua đó đập bóng ghi điểm chính xác.

Tại ván đấu, đội VTV Bình Điền Long An thắng 25/23. Dù bị dẫn điểm, các cầu thủ Ninh Bình vẫn chơi bằng sự tập trung và thoải mái nhất có thể. Vì thế, họ khiến hàng chắn VTV Bình Điền Long An gặp khó ở nhiều pha đập bóng ghi điểm.

Khi ván thứ 2 gần đi vào những điểm số cuối, chủ công Trần Thị Thanh Thúy được ra sân. Cô đã ghi những điểm đầu tiên cho đội bóng của mình tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Ở ván 2, đội VTV Bình Điền Long An thắng 25/20.

Ván thứ 3 diễn ra với thế trận nghiêng về VTV Bình Điền Long An. Và khi các cầu thủ chơi thăng hoa, Thanh Thúy tiếp tục được ra sân để cùng đồng đội ghi những điểm số quyết định. Ván đấu kết thúc với chiến thắng 25/21 cho đội bóng của HLV Ngọc Hoa.

Với sự trở lại của Trần Thị Thanh Thúy, đội VTV Bình Điền Long An đã giành chiến thắng 3-0. Chiến thắng giúp đội bóng vươn lên vị trí thứ 2 của bảng nữ. Trong khi đó, đội Ninh Bình tạm xuống vị trí thứ 5.

