Lịch thi đấu bóng chuyền ngày 16-4

Chương trình thi đấu ngày hôm nay tiếp tục diễn ra các trận đấu hấp dẫn và được người hâm mộ chờ đợi.

Đội VTV Bình Điền Long An sẽ có trận đấu quan trọng trước Hà Nội. Ảnh: VTVBĐLA

Tâm điểm ngày thi đấu sẽ là cuộc đối đầu giữa đội nam Biên Phòng MB và Thể Công Tân Cảng. Hai đội bóng chuyền áo lính sẽ đọ sức cùng nhau để tìm thêm các chiến thắng nhằm củng cố vị trí trên bảng xếp hạng. Hiện tại, đội Biên Phòng MB đang giữ vị trí nhất bảng và có tâm lý hưng phấn sau khi đã vượt qua đối thủ quan trọng Công an TPHCM tại ngày thi đấu trước. Tuy nhiên, HLV Trần Đình Tiền (Biên Phòng MB) và các học trò không chủ quan bởi Thể Công Tân Cảng là đội có nhiều cầu thủ chất lượng.

HLV Thái Anh Văn (Thể Công Tân Cảng) và các cầu thủ đang tập trung chuẩn bị chuyên môn bước vào trận đấu quyết định. Họ không muốn lỡ hẹn với Cúp Hùng Vương 2026 nên rất cần kết quả tốt trong trận đấu này. Cuộc so tài sẽ diễn ra lúc 14 giờ 30.

Nội dung nữ cũng được chờ đợi cuộc hội ngộ giữa Hà Nội và VTV Bình Điền Long An. Việc được tăng cường thêm chủ công Trần Thị Thanh Thúy đang giúp đội bóng của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa tự tin hơn. Đối với Hà Nội, các cầu thủ có sự cổ vũ của khán giả tại Đông Anh (Hà Nội) nhưng HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng phải tính đến nhiều phương án để gặp các nhà đương kim vô địch quốc gia. Trận đấu được tổ chức lúc 12 giờ.

Lịch thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 ngày 16-4

12 giờ 00: Hà Nội – VTV Bình Điền Long An (nữ)

14 giờ 30: Thể Công Tân Cảng – Biên Phòng MB (nam)

17 giờ 30: Thanh Hóa – Hưng Yên (nữ)

20 giờ 00: TPHCM – Sanest Khánh Hòa (nam)

MINH CHIẾN

