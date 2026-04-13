Lịch thi đấu bóng chuyền ngày 13-4

Vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 tiếp tục tranh tài các trận đấu của bảng nam và nữ trong ngày hôm nay.

Đội VTV Bình Điền Long An sẽ thi đấu trước Hóa chất Đức Giang trong ngày 13-4. Ảnh: VTVBĐLA

Hai đội đương kim vô địch quốc gia là nữ VTV Bình Điền Long An và nam Biên Phòng MB sẽ tiếp tục ra sân thi đấu ở ngày 13-4.

Trong đó, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa và các cầu thủ VTV Bình Điền Long An sẽ đối đầu với đội chủ nhà Hóa chất Đức Giang. Cả 2 đội bóng đều có những cầu thủ tốt nhất trong đội hình lúc này. Đặc biệt, Hóa chất Đức Giang có sự góp mặt của 2 phụ công chất lượng là Trần Thị Bích Thủy và Lý Thị Luyến. Vì vậy, cuộc so tài giữa 2 đội rất được người hâm mộ chờ đợi. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 12 giờ.

Đội nam Biên Phòng MB sẽ gặp Hà Nội tại trận đấu diễn ra lúc 14 giờ 30 trong ngày. Các tay đập áo lính Biên Phòng MB đang giữ được trạng thái ổn định và chưa để thua trận nào tính tới lúc này. Tuy nhiên, đội Hà Nội là một trong những đội có đội hình đều chuyên môn, chơi tốt chiến thuật do vậy hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ.

Cùng trong ngày, đội nữ Binh chủng Thông tin sẽ ra sân để gặp đối thủ Hưng Yên vào lúc 17 giờ 30 trong khi đội nam Ninh Bình sẽ thi đấu với Sanest Khánh Hòa. Đội nam Ninh Bình đã bất ngờ thua trận trước TPHCM do đó đang cần lấy lại tinh thần với kết quả tốt nhất trước Sanest Khánh Hòa

Lịch thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 ngày 13-4:

12 giờ 00: Hóa chất Đức Giang – VTV Bình Điền Long An (nữ)

14 giờ 30: Hà Nội – Biên Phòng MB (nam)

17 giờ 30: Binh chủng Thông tin – Hưng Yên (nữ)

20 giờ 00: Ninh Bình – Sanest Khánh Hòa (nam)

MINH CHIẾN