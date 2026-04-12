Dấu ấn ngoại binh

Vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 đã đi được nửa chặng đường và lúc này giới chuyên môn đã thấy được sự đóng góp có giá trị của nhiều ngoại binh.

Ngoại binh Ivana Vanjak đang có phong độ cao cùng đội nữ Hà Nội tại giải. Ảnh: VFV

8 đội nam và 8 đội nữ của giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 đã trình thi đấu nhiều trận đấu quan trọng của mình. Điểm chung cùng thấy rằng, đội bóng nào sở hữu ngoại binh có trình độ là hoàn toàn tạo nên sự áp đảo chuyên môn.

Tới lúc này, 2 tay đập Ali Haghparast (Iran, nam Công an TPHCM) và Ivana Vanjak (Đức, nữ Hà Nội) nhận được nhiều lời khen trước các màn trình diễn xuất sắc trong những trận đã ra sân của mình. Họ đang là những cầu thủ ghi điểm chủ lực cho đội bóng c để cùng đội nhà giữ mạch toàn thắng.

Nhìn nhận về giải bóng chuyền Việt Nam, chủ công Ali Haghparast cho rằng dù mình lần đầu thi đấu tại đây nhưng thấy được sự cuồng nhiệt của khán giả cũng như nhiều cầu thủ có chuyên môn tốt tạo ra sự cạnh tranh hấp dẫn. Với ngoại binh Ivana Vanjak, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (Hà Nội) đã cho rằng: “Chúng tôi thấy đây là cầu thủ phù hợp với đội bóng và những gì được cầu thủ này thể hiện trên sân đã cho thấy cô có khả năng ghi điểm vào thời điểm quyết định”.

Tay đập Ali Haghparast đang cùng đội Công an TPHCM tạo nên sức mạnh vượt trội. Ảnh: CATPHCM

Trên thực tế, từng đội hình đều cần sự cân bằng chuyên môn. Do vậy, mỗi Ban huấn luyện đều muốn tìm được sự ăn ý giữa ngoại binh và nội binh, từ đó làm nên sức mạnh cho mình. Không riêng Ali Haghparast hay Ivana Vanjak, các ngoại binh khác như Batsuuri Battur (Mông Cổ, nam Ninh Bình), Jakkrit Thanomnoi (Thái Lan, Biên Phòng MB), Cai Xiaoqing (Trung Quốc, Thanh Hóa), Lianet García Anglada (Cuba, VTV Bình Điền Long An)… là người chơi ổn định. Nếu không muốn nói, họ giữ được vai trò là cầu thủ tạo được niềm tin cho đồng đội.

Tại vòng 1 năm nay, người hâm mộ tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) cũng được chứng kiến những phút lóe sáng đầy giá trị khi theo dõi tay đập Cai Xiaoqing chơi xuất thần giúp đội Thanh Hóa giành chiến thắng bất ngờ trước VTV Bình Điền Long An. Tương tự như vậy, chủ công Luiz Felipe Perotto (Brazil) đã chơi với sự hưng phấn cao nhất để cùng đội nam TPHCM vượt qua Ninh Bình.

“Chúng tôi thấy rằng ngoại binh của vòng 1 giải đấu năm nay có mặt bằng trình độ chuyên môn cao. Các đội đạt được những chiến thắng bất ngờ đều có đóng góp từ ngoại binh. Điều này được thể hiện rõ trên sân đấu”, đại diện ban giám sát chuyên môn – ông Trần Thanh Tùng đã trao đổi.

Ngoài ra, giải bóng chuyền của Việt Nam có thêm sự quan tâm từ truyền thông bên ngoài khi nhiều gương mặt nổi bật tham dự như Xue Zhihong (cầu thủ nam xuất sắc nhất giải vô địch Trung Quốc), Sun Jie (đối chuyền nữ xuất sắc nhất giải vô địch Trung Quốc)

Vòng 1 của giải năm nay được tổ chức với mật độ thi đấu dày đặc (mỗi đội thi đấu 7 trận). Với nhiệm vụ thành tích, từng đội bóng đã chuẩn bị lực lượng có chiều sâu cho mình. Hẳn nhiên, vai trò của ngoại binh là không thể thay thế. Số liệu thống kê sơ bộ từ bộ phận chuyên môn Ban tổ chức cho thấy, tất cả ngoại binh của 7 đội nữ và 8 đội nam đã được ra sân đều thể hiện được trình độ và là cầu thủ p ghi điểm chủ lực. Tuy nhiên, bất ngờ vẫn có thể xảy ra và sự kịch tính của giải sẽ tạo thêm sức hút cho người xem.

Năm nay lực lượng ngoại binh đến Việt Nam thi đấu vẫn có sự đa dạng chuyên môn. Vòng 1 của giải ghi nhận các cầu thủ đến từ Thái Lan (4 cầu thủ), Indonesia (1), CH Séc (1), Iran (1), Mông Cổ (1), Campuchia (1), Mỹ (1), Brazil (1), Trung Quốc (5), Đức (1) tham gia tranh tài ở Việt Nam.

MINH CHIẾN