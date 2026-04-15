Lịch thi đấu bóng chuyền ngày 15-4

Chương trình thi đấu ngày hôm nay tiếp tục diễn ra những cuộc đối đầu được chờ đợi mang lại sự kịch tính về chuyên môn.

Đội Ngân hàng Công Thương sẽ có trận đấu quan trọng trong ngày 15-4. Ảnh: VFV

Hôm nay, nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) sẽ tiếp tục dõi theo 4 trận đấu trong khuôn khổ vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.

Tâm điểm của ngày tranh tài sẽ là cuộc đọ sức ở nội dung nữ giữa đội Hóa chất Đức Giang và Binh chủng Thông tin. Trên lý thuyết, 2 đội bóng này vẫn đủ cơ hội vượt lên dẫn đầu bảng đấu nếu giành được những thắng lợi trong các lượt trận cuối cùng. Dù vậy, ưu tiên hàng đầu của HLV Nguyễn Hữu Hà (Hóa chất Đức Giang) và HLV Phạm Văn Long (Binh chủng Thông tin) không muốn cầu thủ sơ sảy. Vì thế, trận đấu này được khán giả chờ đợi xem tài thao lược của từng Ban huấn luyện. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 17 giờ 30.

Cùng ngày thi đấu, cuộc tranh tài sớm lúc 12 giờ giữa Ngân hàng Công Thương và Hưng Yên vẫn còn ý nghĩa cạnh tranh vị trí vào nhóm đầu cho đội bóng ngành ngân hàng. Nếu thầy trò HLV Lê Văn Dũng (Ngân hàng Công Thương) giữ được mạch toàn thắng trong các trận còn lại của mình, họ vẫn đủ khả năng đứng trong 4 vị trí dẫn đầu để có suất góp mặt Cúp Hùng Vương.

Nội dung nam của hôm nay sẽ diễn ra 2 trận là Đà Nẵng gặp Sanest Khánh Hòa lúc 14 giờ 40 và Hà Nội gặp Ninh Bình lúc 20 giờ. Đội nam Ninh Bình đang tập trung lấy lại vị trí vào nhóm đầu nên không muốn mất điểm đáng tiếc trước các cầu thủ Hà Nội.

Lịch thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 ngày 15-4:

12 giờ 00: Ngân hàng Công Thương – Hưng Yên (nữ)

14 giờ 30: Đà Nẵng – Sanest Khánh Hòa (nam)

17 giờ 30: Hóa chất Đức Giang – Binh chủng Thông tin (nữ)

20 giờ 00: Hà Nội – Ninh Bình (nam)

MINH CHIẾN