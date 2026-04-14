Lịch thi đấu bóng chuyền ngày 14-4

Ngày thi đấu hôm nay của vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 sẽ chứng kiến các cuộc so tài hấp dẫn.

Cầu thủ Ninh Bình sẽ có trận đấu quan trọng trước VTV Bình Điền Long An ở ngày 14-4. Ảnh: VFV

Tâm điểm ngày thi đấu sẽ là cuộc so tài giữa đội nữ Ninh Bình với VTV Bình Điền Long An và Công an TPHCM với Biên Phòng MB (nam).

Sau ngày thi đấu không thành công hôm qua, thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An) sẽ quyết tâm tìm kết quả tốt trước đối thủ Ninh Bình tại ngày hôm nay. Trước trận đấu, giới chuyên môn dự báo cả 2 đội có cơ hội giành chiến thắng như nhau.

Đây sẽ là cuộc tái đấu trận chung kết mùa giải năm ngoái. Khi đó, cầu thủ VTV Bình Điền Long An đã có chiến thắng để giành ngôi vô địch quốc gia 2025. Tuy vậy sau 1 năm, các đội đều có sự thay đổi lực lượng. Vì thế, lần thi đấu này chưa thể sớm nói trước điều gì. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 17 giờ 30.

Hôm nay, cuộc so tài được người hâm mộ chờ đợi nhất là Công an TPHCM gặp Biên Phòng MB sẽ diễn ra lúc 20 giờ. Hai đội bóng đang giữ mạch toàn thắng và ở nhóm dẫn đầu bảng nam trước khi trận đấu này diễn ra. Hiện tại, đội Công an TPHCM có phần nhỉnh hơn về lực lượng đồng thời sở hữu các ngoại binh trình độ cao. Tuy vậy, đội Biên Phòng MB có nhiều cầu thủ nội binh đã thi đấu quen thuộc lối chơi nên họ tự tin ra sân tranh tài.

Ở 2 trận đấu sớm trong ngày, đội nữ Hà Nội sẽ gặp Thanh Hóa lúc 12 giờ trong khi Thể Công Tân Cảng đối đầu với TPHCM vào lúc 14 giờ 30. Các đội bóng đều muốn giành chiến thắng để củng cố điểm số cho mình.

Lịch thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 ngày 14-4

12 giờ 00: Hà Nội – Thanh Hóa (nữ)

14 giờ 30: Thể Công Tân Cảng – TPHCM (nam)

17 giờ 30: Ninh Bình – VTV Bình Điền Long An (nữ)

20 giờ 00: Công an TPHCM – Biên Phòng MB (nam)

MINH CHIẾN