Vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026:

Thêm 2 cú sốc thua trận của đội nam Ninh Bình và nữ Binh chủng Thông tin

Cả 2 đội bóng được đánh giá có cơ hội giành kết quả cao nhưng rốt cuộc lại để thua trận trong ngày thi đấu 15-4.

Đội nam Hà Nội đã có chiến thắng thuyết phục trước Ninh Bình. Ảnh: VFV

Tối khuya ngày 15-4, trận đấu giữa đội nam Hà Nội và Ninh Bình mới khép lại. Trong trận này, cả 2 đội buộc phải giành chiến thắng để chắc cơ hội tham dự Cúp Hùng Vương 2026. Do thế, HLV Bùi Trung Thảo (Ninh Bình) và Nguyễn Hữu Trường (Hà Nội) phải đưa ra sân đội hình mạnh nhất.

Trong đó, các bên đều hướng chiến thuật thi đấu vào mũi tấn công ngoại binh. Thực tế, tay đập Batsuuri Battur (Mông Cổ, Ninh Bình) và Kuon Mom (Campuchia, Hà Nội) đã chơi tốt với khả năng của mình. Hai đội bóng đã giằng co từng điểm tại ván thứ nhất và đội Hà Nội vượt lên thắng 25/23. Ở ván thứ 2, các tay đập Ninh Bình chơi tốt hơn và giành lại chiến thắng 25/23. Trong 2 ván còn lại, cầu thủ Hà Nội đã chơi ổn định tinh thần với đấu pháp bám chắn hợp lý từ đó tiếp tục thắng với các tỷ số 25/23 và 25/23.

Chung cuộc, đội nam Hà Nội vượt qua Ninh Bình với tỷ số 3-1. Đây là một trong những cú sốc đáng chú ý ở ngày thi đấu.

Tuy nhiên, người hâm mộ và giới chuyên môn còn bất ngờ hơn khi tại cuộc so tài giữa Hóa chất Đức Giang và Binh chủng Thông tin đã kết thúc với kết quả ngoài dự liệu. HLV Phạm Văn Long và các tay đập áo lính Binh chủng Thông tin được đánh giá cao hơn. Vậy, nhưng họ chấp nhận thua cuộc trước đội hình có sự gắn kết của Hóa chất Đức Giang. Chung cuộc, đội Hóa chất Đức Giang thắng 3-2.

Kết quả ghi nhận lần đầu trong lịch sử sau nhiều năm, đội Binh chủng Thông tin để thua 3 trận đấu (trước Hà Nội, Ngân hàng Công Thương, Hóa chất Đức Giang) tại vòng bảng của giải vô địch quốc gia.

MINH CHIẾN

