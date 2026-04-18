Lịch thi đấu bóng chuyền ngày 18-4

Hôm nay là ngày áp chót của vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026, các trận đấu diễn ra vẫn tiếp tục mang nhiều ý nghĩa quyết định.

Đội VTV Bình Điền Long An sẽ gặp Binh chủng Thông tin vào ngày tranh tài để tìm thêm các điểm số cho mình. Ảnh: VTVBĐLA

Ngoài việc giành thành tích để củng cố điểm số trong kết quả thi đấu quốc gia, các trận của ngày 18-4 còn là cơ hội giúp một số đội bóng tìm cơ hội giành suất tham dự Cúp Hùng Vương 2026.

Trong số này, 2 đội VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin phải giành được chiến thắng mới đảm bảo chắc tấm vé dự Cúp Hùng Vương 2026.

Họ sẽ gặp nhau tại trận đấu vào lúc 17 giờ 30. Đội VTV Bình Điền Long An vẫn được đánh giá có sự nhỉnh hơn về lực lượng do sở hữu chủ công Trần Thị Thanh Thúy trong đội hình. Dù vậy, các cầu thủ áo lính Binh chủng Thông tin đang thi đấu với sức trẻ và sự nhiệt huyết của mình. Đây cũng là trận đấu cuối của VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.

Trong khi đó, đội nam Thể Công Tân Cảng và Ninh Bình cũng cần tìm được điểm trong lượt trận hôm nay mới hy vọng cầm vé tới Phú Thọ thi đấu Cúp Hùng Vương 2026. Đội Thể Công Tân Cảng sẽ gặp Sanest Khánh Hòa lúc 14 giờ 30. Đội Ninh Bình sẽ gặp đương kim vô địch quốc gia Biên Phòng MB vào lúc 20 giờ.

Trận đấu diễn ra sớm nhất trong ngày là nữ Hà Nội gặp Hưng Yên không còn nhiều ý nghĩa về vị trí. Tuy nhiên, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt muốn giữ thành tích bất bại tại vòng 1 nên chắc chắn các cầu thủ không thể bỏ qua cơ hội giành điểm cho mình. Trận này diễn ra lúc 12 giờ.

Lịch thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 ngày 18-4:

12 giờ 00: Hà Nội – Hưng Yên (nữ)

14 giờ 30: Thể Công Tân Cảng – Sanest Khánh Hòa (nam)

17 giờ 30: VTV Bình Điền Long An – Binh chủng Thông tin (nữ)

20 giờ 00: Biên Phòng MB – Ninh Bình (nam)

MINH CHIẾN