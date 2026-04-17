Lịch thi đấu bóng chuyền ngày 17-4

Lượt trận ngày hôm nay sẽ tiếp tục chứng kiến 4 cặp đấu quan trọng để từng đội bóng tìm cơ hội có điểm đồng thời giành suất dự Cúp Hùng Vương 2026.

Cầu thủ Binh chủng Thông tin vẫn cần thêm chiến thắng để giữ vị trí tốt nhất tại vòng 1. Ảnh: VFV

Ngày thi đấu hôm nay tại Đông Anh (Hà Nội), 2 trận đấu được người hâm mộ quan tâm hàng đầu là cuộc đọ sức giữa nữ Ninh Bình với Binh chủng Thông tin trong khi nam Ninh Bình sẽ gặp Công an TPHCM.

Đến lúc này, đội Binh chủng Thông tin đang để lại nhiều bất ngờ cho người hâm mộ. Họ đã thua 3 trận tại vòng bảng của vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Trước đội Ninh Bình, thầy trò HLV Phạm Văn Long không muốn để mất thêm điểm đáng tiếc. Tuy nhiên, các tay đập Ninh Bình đang cần thêm điểm để tranh suất góp mặt Cúp Hùng Vương 2026. Do vậy, HLV Thái Thanh Tùng và cầu thủ của mình cũng không muốn lỡ cơ hội giành kết quả tốt trước Binh chủng Thông tin. Cuộc so tài giữa 2 đội sẽ diễn ra lúc 12 giờ.

Với nội dung nam, đội Công an TPHCM sẽ tiếp đón đối thủ Ninh Bình để củng cố thêm điểm số và vị trí ở nhóm dẫn đầu. HLV Bùi Trung Thảo (Ninh Bình) cần thêm điểm để chắc suất đến Cúp Hùng Vương 2026. Do vậy, đội bóng này sẽ chơi hết khả năng trước Công an TPHCM. Trận đấu này tổ chức lúc 14 giờ 30.

Cùng ngày, khán giả sẽ được theo dõi 2 cuộc so tài khác là Ngân hàng Công Thương gặp Hóa chất Đức Giang (nữ) và Đà Nẵng gặp Hà Nội (nam).

Lịch thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 ngày 17-4:

12 giờ 00: Ninh Bình – Binh chủng Thông tin (nữ)

14 giờ 30: Công an TPHCM – Ninh Bình (nam)

17 giờ 30: Ngân hàng Công Thương – Hóa chất Đức Giang (nữ)

20 giờ 00: Đà Nẵng – Hà Nội (nam)

MINH CHIẾN