Chủ công Trần Thị Thanh Thúy có mặt trên sân đấu tại Đông Anh (Hà Nội) và mang thêm sự hấp dẫn cho các cuộc tranh tài của giải đấu.

Trần Thị Thanh Thúy đang có mặt tham dự vòng 1 tại Đông Anh (Hà Nội). Ảnh: VFV

Sau 1 năm, chủ công Trần Thị Thanh Thúy mới về Việt Nam để tranh tài giải bóng chuyền quốc gia. Thật hữu duyên, sự xuất hiện của cô vẫn là tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội).

Năm ngoái, Trần Thị Thanh Thúy là ngôi sao được người hâm mộ ngóng chờ nhất do cô về nước từ hành trình thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia. Ngay thời điểm đó, chủ công nổi danh này góp mặt cùng đội VTV Bình Điền Long An tranh tài vòng 1 giải vô địch quốc gia 2025 trước khi tiếp tục sang Nhật Bản chơi bóng.

Năm nay, Thanh Thúy cũng về nước từ Nhật Bản và cô lập tức có mặt trên sân đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 cùng đội VTV Bình Điền Long An. Trong cả 2 lần có mặt tại Đông Anh (Hà Nội) để thi đấu vòng 1 giải quốc gia (năm 2025, 2026), chủ công bóng chuyền nữ hàng đầu của Việt Nam này luôn mang tới những màn trình diễn chuyên môn chất lượng. Cô được khán giả cổ vũ nhiều hơn. Sự có mặt của Thanh Thúy giúp các khán đài nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) đông người cổ vũ hơn. Người hâm mộ hài lòng chứng kiến Thanh Thúy thi đấu trực tiếp và chụp lại những tấm hình kỷ niệm với cô khi kết thúc thi đấu.

Đánh giá về chuyên môn, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn tin tưởng Thanh Thúy giữ phong độ cao tại Việt Nam, dù cô vừa trải qua mùa giải quan trọng tại Nhật Bản. Dù chưa tiết lộ về kế hoạch lực lượng chuẩn bị cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, tuy nhiên, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chắc chắn vẫn cần sự có mặt của Thanh Thúy trong đội hình.

Phong độ của cầu thủ tại giải quốc gia chính sẽ bảo chứng để họ có cơ hội được tập trung làm nhiệm vụ cho đội tuyển bóng chuyền Việt Nam. Trần Thị Thanh Thúy đã không lỡ hẹn với vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Các màn trình diễn chuyên môn của tay đập này vẫn được đánh giá có chất lượng cao. Vì thế, Thanh Thúy có nhiều cơ hội tiếp tục khoác áo đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào thời gian tới đây.

Năm 2025, Thanh Thúy cũng đã thi đấu vòng 1 giải quốc gia cho đội VTV Bình Điền Long An tại Đông Anh (Hà Nội). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thực tế cho thấy, Trần Thị Thanh Thúy có bản lĩnh chuyên môn và phong cách chuyên nghiệp ở một cầu thủ nhà nghề được trải qua thời gian thi đấu tại nước ngoài. Năm ngoái, Trần Thị Thanh Thúy đã có 3 lần tham dự các giải đấu diễn ra tại Đông Anh (Hà Nội) gồm vòng 1 giải vô địch quốc gia 2025, AVC Cup 2025 và giải giao hữu Kenya-Việt Nam-Tây Ban Nha. Trong tất cả các giải đấu này, cô đều giữ phong độ cao và người hâm mộ tại Đông Anh (Hà Nội) luôn háo hức xem các màn trình diễn của tuyển thủ này.

Vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 bước dần tới những ngày cuối. Trần Thị Thanh Thúy còn trận đấu cuối với đội VTV Bình Điền Long An (gặp Binh chủng Thông tin, ngày 18-4) trước khi rời Đông Anh (Hà Nội) hướng tới các giải tiếp theo. Vì thế, người hâm mộ tại đây sẽ tìm cơ hội có mặt trên khán đài để theo dõi cầu thủ thần tượng trong trận đấu nhiều giá trị này.

MINH CHIẾN