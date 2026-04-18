Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 chính thức bán vé vào cửa

Ban tổ chức phát hành các mệnh giá vé khách nhau theo từng lượt trận bán kết, chung kết của Cúp Hùng Vương 2026.

Cúp Hùng Vương năm nay tiếp tục nhận được sự quan tâm của khán giả như tại Cúp Hùng Vương 2025 từng tranh tài hấp dẫn. Ảnh: MINH CHIẾN

Đại diện Ban tổ chức Cúp Hùng Vương 2026 đã cho SGGP biết về công tác chuẩn bị và thực hiện phát hành vé phục vụ khán giả tới cổ vũ, theo dõi tất cả các trận đấu diễn ra năm nay.

Vé đã chính thức được mở bán từ 8 giờ sáng ngày 18-4 tại quầy vé trước của nhà thi đấu Việt Trì (Phú Thọ). Cúp Hùng Vương 2026 phát hành 2 mức giá vé gồm 100.000 đồng và 120.000 đồng dành cho các trận đấu bán kết. Bán kết nam, nữ của Cúp Hùng Vương 2026 sẽ diễn ra vào ngày 23-4 và 24-4.

Vé dành cho các trận chung kết của Cúp Hùng Vương 2026 được bán với mệnh giá 120.000 đồng và 150.000 đồng. Theo đó, trận chung kết nội dung nữ diễn ra vào ngày 25-4. Trận chung kết nam sẽ tổ chức vào ngày 26-4.

Toàn bộ Cúp Hùng Vương 2026 sẽ tổ chức 8 trận thi đấu. Giải được dành cho 4 đội nam và 4 đội nữ có kết quả tốt nhất tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 tranh tài. Vòng 1 đang diễn ra tại Đông Anh (Hà Nội). Ngày 19-4 sẽ kết thúc các trận đấu cuối cùng và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chính thức xác định 4 đội nam, 4 đội nữ tham dự Cúp Hùng Vương 2026 vào thời điểm trên.

Năm nay, Ban tổ chức Cúp Hùng Vương 2026 thực hiện bán vé bằng hình thức bán trực tiếp cho người hâm mộ từ khi phát hành vé đến khi hết số lượng vé phát hành.

Theo quy định của Ban tổ chức, 1 vé sẽ được xem 2 trận đấu trong 1 buổi của Cúp Hùng Vương 2026.

Khung giờ thi đấu của Cúp Hùng Vương 2026 diễn ra với các trận lúc 19 giờ và 21 giờ tại ngày tranh tài theo lịch quy định. Riêng ngày khai mạc 23-4, các trận đấu diễn ra chậm hơn 30 phút.

Năm ngoái, đội nam Biên Phòng và nữ Ninh Bình đã chiến thắng tại chung kết để đoạt ngôi vô địch Cúp Hùng Vương 2025.

