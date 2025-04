Cúp Hùng Vương 2025: Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã rời Phú Thọ tới Kon Tum chỉ đạo cầu thủ trẻ thi đấu

Phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa sớm rời Phú Thọ trước các đồng đội để tới Kon Tum thực hiện công tác chỉ đạo chuyên môn cầu thủ trẻ VTV Bình Điền Long An thi đấu giải hạng A toàn quốc 2025.

HLV kiêm cầu thủ Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã rời Phú Thọ và đang có mặt tại Kon Tum dự giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025 cùng đội trẻ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội VTV Bình Điền Long An sẽ thi đấu trận tranh hạng 3 trước đối thủ Ngân hàng Công Thương vào tối 8-4 tại Cúp Hùng Vương 2025. Đội hình của HLV Thái Quang Lai chắc chắn không có cầu thủ kiêm HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa tại trận này. Nguyên do, đội nữ trẻ VTV Bình Điền Long An đang dự giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025 ở Kon Tum và HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa phải tới đây làm công tác chỉ đạo chuyên môn.

“HLV Ngọc Hoa đã tới Kon Tum để làm công tác chỉ đạo chuyên môn đội bóng trẻ thi đấu giải hạng A toàn quốc 2025 đang tranh tài. Ngọc Hoa đã di chuyển sau khi trận bán kết Cúp Hùng Vương 2025 kết thúc ngày 6-4. Tại trận tranh hạng 3, chúng tôi vẫn tập trung thi đấu để cầu thủ ra sân có kết quả tốt nhất”, HLV Thái Quang Lai bày tỏ.

Trước đó, đội nữ VTV Bình Điền Long An thua đáng tiếc 1-3 trước Binh chủng Thông tin nên không bảo vệ được ngôi vô địch Cúp Hùng Vương từng có năm 2024. Cầu thủ kiêm HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa là nhân tố quan trọng trong đội hình của VTV Bình Điền Long An dự giai đoạn thứ nhất giải vô địch quốc gia 2025 và Cúp Hùng Vương 2025 tuy nhiên cô còn có 1 nhiệm vụ quan trọng khác là HLV trưởng đội nữ trẻ VTV Bình Điền Long An.

Cùng trong trận tranh hạng 3 tại Cúp Hùng Vương 2025, đội Ngân hàng Công Thương sẽ vắng mặt tay đập Đặng Thị Hồng. Cầu thủ được trở lại đội bóng chủ quản Thái Nguyên dự giải hạng A toàn quốc 2025 đã thi đấu ở Kon Tum. Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025 kéo dài tới hết ngày 19-4.

Hôm nay 8-4, Cúp Hùng Vương 2025 sẽ kết thúc với 2 trận đấu cuối là Biên Phòng MB – Công an TPHCM (chung kết nam) và VTV Bình Điền Long An – Ngân hàng Công Thương (hạng 3 nữ). Trận đấu nội dung nữ bắt đầu lúc 19 giờ còn trận đấu nội dung nam bắt đầu lúc 21 giờ.

MINH CHIẾN