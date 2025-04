Cúp Hùng Vương 2025: Hai tay đập Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Thị Trà My gặp chấn thương

Phạm Văn Hiệp (6) gặp chấn thương tuy nhiên đội Biên Phòng MB vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân của tay đập này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại bán kết giữa VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin trong tối ngày 6-4, Nguyễn Thị Trà My đã gặp chấn thương nên được HLV Thái Quang Lai (VTV Bình Điền Long An) đưa ra sân nghỉ ngơi. Kết thúc trận đấu, cầu thủ này có thể tự di chuyển ra xe của đội. Tuy nhiên, ban huấn luyện đội bóng vẫn muốn Trà My được ổn định sức khỏe tốt nhất trước khi có quyết định về chuyên môn.

Đội VTV Bình Điền Long An sẽ thi đấu trận tranh hạng 3 tại Cúp Hùng Vương 2025 vào ngày 8-4. Vì vậy, các cầu thủ của HLV Thái Quang Lai còn đủ thời gian hồi phục thể lực trước khi ra thi đấu. Sau trận đấu bán kết, ngoại binh của VTV Bình Điền Long An là Lianet García Anglada được bộ phận y tế chườm đá vùng vai để giảm đau. Đối thủ của VTV Bình Điền Long An tại trận tranh hạng 3 là Ngân hàng Công Thương.

Trong khi đó sau trận bán kết và giành chiến thắng trước Thể Công Tân Cảng, đội Biên Phòng MB gặp ảnh hưởng do đội trưởng Phạm Văn Hiệp gặp chấn thương. Ban huấn luyện đội bóng cho biết cầu thủ này sẽ được tích cực vật lý trị liệu trong ngày 7-4 để có được thể trạng tốt nhất. Dù vậy, sau trận bán kết, HLV Trần Đình Tiền cho biết để an toàn cho Phạm Văn Hiệp thì có thể ban huấn luyện không mạo hiểm đưa tay đập này ra thi đấu tại trận chung kết gặp Công an TPHCM vào tối ngày 8-4. Qua tìm hiểu, Phạm Văn Hiệp bị đau đầu gối.

Trà My đã bị đau chân và phải ra nghỉ ở trận bán kết trước Binh chủng Thông tin tối ngày 6-4. Ảnh: MINH MINH

Phạm Văn Hiệp và Nguyễn Thị Trà My thi đấu sở trường vị trí đối chuyền trong đội bóng của mình. 2 tay đập này giữ vị trí thi đấu chính thức, đóng vai trò quan trọng về chuyên môn.

Cúp Hùng Vương 2025 sẽ diễn ra trận tranh hạng 3 nam giữa Thể Công Tân Cảng với Đà Nẵng lúc 19 giờ ngày 7-4. Trận chung kết nữ giữa Ninh Bình và Binh chung Thông tin lúc 21 giờ ngày 7-4. Vào ngày 8-4, trận tranh hạng 3 nữ giữa VTV Bình Điền Long An và Ngân hàng Công Thương tổ chức lúc 19 giờ còn chung kết nam giữa Biên Phòng MB và Công an TPHCM diễn ra lúc 21 giờ.

MINH CHIẾN