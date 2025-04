Cúp Hùng Vương 2025: VTV Bình Điền Long An giữ vị trí hạng 3 sau chiến thắng Ngân hàng Công Thương

Nội dung nữ của giải đã khép lại với trận đấu cuối vào tối 8-4 và khán giả được chứng kiến các tay đập VTV Bình Điền Long An giành chiến thắng.

VTV Bình Điền Long An đã chiến thắng để giành vị trí hạng 3 chung cuộc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trận tranh hạng 3 của giải giữa VTV Bình Điền Long An và Ngân hàng Công Thương là trận cuối nội dung nữ tại Cúp Hùng Vương 2025. Dù 1 ngày trước đó, giải đã diễn ra trận chung kết và sớm xác định nữ Ninh Bình vô địch nhưng khán giả vẫn ngồi kín khán đài để cổ vũ cầu thủ 2 đội của trận tranh hạng 3.

Ở trận đấu cuối cùng này, từng bên đều có sự vắng mặt đáng tiếc của các tay đập chủ chốt. Với VTV Bình Điền Long An, HLV Thái Quang Lai không thể đưa ra sân phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa và đối chuyền Nguyễn Thị Trà My. Đối với Ngân hàng Công Thương, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vắng 2 chủ công Đặng Thị Hồng và Vi Thị Như Quỳnh. Dù thế, sức nóng trên sân vẫn được cảm nhận rõ khi cầu thủ 2 bên giằng co từng pha đánh.

Trong trận này, lần lượt các ngoại binh Jelena Vulin (Ngân hàng Công Thương), Lianet García Anglada, Natalia Lijewska (VTV Bình Điền Long An) là những người chơi hiệu quả nhất cho đội bóng của mình. Họ thể hiện được khả năng bật đà và đập bóng mạnh mẽ, mang lại các điểm số then chốt cho từng bên. Tuy nhiên, trận đấu chỉ có 1 đội chiến thắng chung cuộc là VTV Bình Điền Long An. Kết thúc 4 ván đấu, các tay đập của HLV Thái Quang Lai đã đánh hiệu quả để vượt qua đối thủ với tỷ số 3-1 (25/23, 25/22, 23/25, 25/15).

Khán giả cổ vũ đông đảo 2 đội thi đấu. Ảnh: MINH MINH

Chiến thắng giúp VTV Bình Điền Long An có hạng 3 chung cuộc cùng phần thưởng 100 triệu đồng từ ban tổ chức. Đội Ngân hàng Công Thương có vị trí thứ 4 nên nhận thưởng 70 triệu đồng.

Nội dung nữ giải năm nay kết thúc với vị trí số 1 là Ninh Bình với phần thưởng 200 triệu đồng còn hạng nhì là Binh chủng Thông tin được nhận thưởng 150 triệu đồng.

MINH CHIẾN