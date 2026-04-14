Đội nữ Hà Nội chắc suất tham dự Cúp Hùng Vương 2026

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò đã giành thêm chiến thắng để giữ vững vị trí số 1, qua đó gần như chắc suất tham dự Cúp Hùng Vương 2026.

Đội nữ Hà Nội đã có chiến thắng dễ dàng trước đội Thanh Hóa. Ảnh: VFV

Chiều ngày 14-4 tại Đông Anh (Hà Nội), đội nữ Hà Nội đã thi đấu với Thanh Hóa trong trận đấu sớm sớm của buổi tranh tài.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (Hà Nội) và Bùi Huy Sơn (Thanh Hóa) đều hiểu rõ về nhau. Vì vậy, cuộc đấu trí trên sân phụ thuộc hoàn toàn vào phong độ của các tay đập. Ván thứ nhất, các cầu thủ Hà Nội đã giữ sự chủ động khi hàng trước và hàng sau có sự gắn kết. Trong đó, các đường chuyền từ chuyền hai Yến Nhi tới mũi chủ công Vi Thị Như Quỳnh, Bùi Thị Ánh Thảo và ngoại binh Ivana Vanjak thuận lợi. Vì vậy, các tay đập này chỉ cần dứt điểm chính xác để mang về điểm số cho đội nhà. Tại ván này, đội nữ Hà Nội thắng 25/17.

Ưu thế nghiêng về đội nữ Hà Nội tiếp tục diễn ra tại ván thứ 2 và thứ 3. Cầu thủ Hà Nội giữ được các miếng phối hợp chiến thuật tốt để phá vỡ hàng chắn của Thanh Hóa. Kết thúc 2 ván này, đội Hà Nội tiếp tục thắng 25/17 và 25/12. Bên kia mành lưới, HLV Bùi Huy Sơn đã trông chờ vào 2 mũi đánh Hoàng Thị Thảo và ngoại binh Cai Xiaoqing. Tiếc rằng, các pha đập tấn công của họ chưa đủ độ khó làm nản lòng hàng thủ của Thanh Hóa. Chung cuộc, đội nữ Hà Nội đã giành chiến thắng 3-0.

Như vậy, đội nữ Hà Nội giữ được mạch toàn thắng trong 5 trận đã đấu. Họ đang có vị trí thứ nhất của bảng nữ và đã chắc có 1 suất tham dự Cúp Hùng Vương 2026.

Cầu thủ của đội nữ Hà Nội gặp chấn thương tại trận đấu. Ảnh: MINH CHIẾN Tại trận đấu trước đội Thanh Hóa, đội Hà Nội đã gặp khó về lực lượng khi phụ công Lê Thùy Linh gặp chấn thương khi đang thi đấu. Thùy Linh đã được đưa ra sân nghỉ ngơi. Mức độ chấn thương của tay đập này chưa được thông báo cụ thể. Tuy nhiên theo ghi nhận trực tiếp, Thùy Linh đã khá đau nên không thể kìm được nước mắt.

MINH CHIẾN