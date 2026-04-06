HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thay đổi đăng ký VĐV sau phiên họp kỹ thuật vòng 1 giải quốc gia 2026

Đội bóng chuyền nữ Hà Nội là đội duy nhất có sự thay đổi lực lượng cầu thủ đăng ký sau phiên họp kỹ thuật của vòng 1 giải đấu năm nay.

Theo tìm hiểu mới nhất, đội bóng chuyền nữ Hà Nội đã đăng ký danh sách 14 cầu thủ chính thức tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 gồm: Phạm Thị Thanh Chúc, Bùi Thị Ánh Thảo , Dương Ngọc Quỳnh Anh, Ivana Vanjak, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Lý Thụy Vi (chủ công), Lưu Thị Diệu Linh (đối chuyền), Lê Thanh Thúy, Lê Thùy Linh, Vũ Thị Huyền Trang (phụ công), Nguyễn Phan Khánh Linh, Nguyễn Khánh Đang và Vi Thị Yến Nhi, Đỗ Quế Trân (chuyền 2).

Danh sách 14 cầu thủ trên đã được Ban tổ chức Giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 đồng ý.

Đội hình này đã có một chút thay đổi so với danh sách đội nữ Hà Nội đăng ký 14 cầu thủ tại phiên họp kỹ thuật ở ngày 5-4. Trong đó, trường hợp cầu thủ Đinh Thị Vân được đội bóng mượn từ đội Bắc Ninh đã đăng ký vào lực lượng thi đấu nhưng không được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chấp thuận tham gia dựa trên các quy định chuyên môn. Do vậy, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phải có sự thay đổi. Trước đó, Đinh Thị Vân không nằm trong danh sách đăng ký sơ bộ ban đầu của đội nữ Hà Nội cho giải đấu năm nay.

Vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 diễn ra từ ngày 6-4 đến 19-4. Mỗi đội bóng được đăng ký tối đá 14 cầu thủ chính thức.

Theo Điều lệ giải đấu năm nay đã được ban hành, nội dung ghi cụ thể đối với chuyển nhượng cầu thủ trong nước thì: “Các đội bóng thi đấu tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 được phép chuyển nhượng 2 VĐV hạng A lên thi đấu”. Đối với chuyển nhượng cầu thủ nước ngoài thì: “Các đội bóng thi đấu ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 được phép chuyển nhượng 2 VĐV nước ngoài (cho cả giải đấu hoặc từng vòng đấu), không trùng với VĐV nước ngoài đang thi đấu tại giải hạng A. Trong mọi thời điểm, chỉ 1 VĐV nước ngoài được thi đấu trong sân, nếu VĐV nước ngoài đang được thay bởi VĐV libero thì tính là VĐV nước ngoài đang thi đấu ở ngoài sân. Thủ tục thuê VĐV nước ngoài theo Quy định chuyển nhượng VĐV của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB)”.

Ngoại trừ đội nữ Hà Nội, 15 đội bóng còn lại của vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 không thay đổi lực lượng sau cuộc họp kỹ thuật. Vòng 1 sẽ tổ chức từ ngày 6-4 tới 19-4.

MINH CHIẾN