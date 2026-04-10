Đội nữ Hà Nội và nam Thể Công gia tăng điểm số

Hai đội bóng đã không gặp sai sót để tiếp tục có được những chiến thắng tiếp theo nhằm gia tăng điểm số trước các đối thủ.

Đội nam Thể Công Tân Cảng đã thắng 3-0 trước Đà Nẵng. Ảnh: MINH CHIẾN

Chiều ngày 10-4 tại Đông Anh (Hà Nội), đội nam Thể Công Tân Cảng đã ra sân lượt trận thứ 3 để đối đầu với Đà Nẵng.

Sau 2 trận đầu tiên gặp không ít khó khăn trước các đối thủ Ninh Bình và Hà Nội, trong trận thứ 3, thầy trò HLV Thái Anh Văn (Thể Công) đã chơi hoàn toàn chủ động. Điểm sáng của đội hình Thể Công Tân Cảng tiếp tục là chủ công ngoại binh Trung Quốc Xue Zhihong. Tay đập này tiếp tục là mũi đánh hiệu quả để ghi điểm chủ lực cho các cầu thủ áo lính.

Chính sự thăng hoa của Xue Zhihong đã kéo theo tinh thần hưng phấn cho các đồng đội. Lần lượt các cầu thủ như Công Đức, Mạnh Hùng, Mạnh Tài đã chơi tốt hơn so với những trận đấu trước đó.

Phía bên kia, HLV Trần Viết Cường vẫn bình tĩnh chỉ đạo học trò cố gắng chắt chiu cơ hội để tìm điểm số hiệu quả. Tiếc rằng hàng chắn của Thể Công Tân Cảng đã chơi kín kẽ hóa giải được các pha tấn công của Đà Nẵng. Ở trận này, ngoại binh Kittithad Nuwaddee đã bị hàng chắn Thể Công Tân Cảng theo bám kỹ càng do vậy không phát huy được hết khả năng.

Trận đấu đã kết thúc với chiến thắng 3-0 (25/19, 25/23, 25/22) cho đội Thể Công Tân Cảng. Với thắng lợi này, đội Thể Công Tân Cảng đã tạm vươn lên vị trí thứ 3 tại bảng nam.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và đội Hà Nội đang giữ mạch toàn thắng. Ảnh: VFV

Ở trận đấu sớm của nội dung nữ, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã gặp lại đội bóng cũ Ngân hàng Công Thương trong cuộc đối đầu nhiều duyên nợ.

Tại trận này, các tay đập nữ Hà Nội gần như áp đảo hoàn toàn đối thủ Ngân hàng Công Thương. Với các đường chuyền từ Vi Thị Yến Nhi, tất cả các mũi đánh của nữ Hà Nội đã tạo ra sức mạnh tấn công bằng những quả đập chính xác để giành thắng lợi 3-0 (25/8, 25/16, 25/19).

Hiện tại, đội nữ Hà Nội đang giữ mạch 3 trận toàn thắng và dẫn đầu bảng nữ qua các trận đã ra sân.

MINH CHIẾN