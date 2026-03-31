Hai đội á quân nam Thể Công và nữ Ninh Bình tăng cường ngoại binh Trung Quốc cho vòng 1

Hai đội bóng chuyền nam Thể Công và nữ Ninh Bình có những sự chuẩn bị lực lượng của mình, đồng thời tin tưởng vào ngoại binh Trung Quốc.

Chủ công Zhihong Xue gần như chắc chắn sẽ thi đấu cho đội Thể Công Tân Cảng tại vòng 1 giải quốc gia năm nay. Ảnh: CHINAVOLLEYBALL

Nguồn tin của SGGP cho biết, đội bóng chuyền nữ Ninh Bình đạt được thỏa thuận với ngoại binh Yizhu Wang. Tay đập người Trung Quốc sẽ là ngoại binh được đội bóng đương kim á quân quốc gia bổ sung lực lượng chuẩn bị cho vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.

Theo số liệu chuyên môn, Yizhu Wang thi đấu sở trường vị trí chủ công với khả năng bật đà tấn công lên tới 3m10. Tay đập này sở hữu chiều cao 1m87. Theo đánh giá, Yizhu Wang có khả năng phòng thủ bước 1 hiệu quả cũng như sở hữu các quả đập bóng tấn công có uy lực. Giá trị chuyển nhượng để Yizhu Wang sang Việt Nam thi đấu không được tiết lộ.

Đội Ninh Bình là đội thay đổi lực lượng đáng kể nhất sau mùa giải 2025. Năm ngoái, thầy trò huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đã giành ngôi á quân quốc gia 2025. Họ đã kết nối với ngoại binh Miroslava Paskova (Bulgaria) và Edina Begić (Bosnia & Herzegovina) sang Việt Nam tham dự vòng 1 giải quốc gia năm nay nhưng không thành công do từng cầu thủ đều vướng hợp đồng thi đấu với đội bóng chủ quản hiện tại. Vì vậy, đội bóng này đã đạt được thỏa thuận với ngoại binh Trung Quốc Yizhu Wang.

Trong khi đó, thông tin mà SGGP có được, đội nam Thể Công Tân Cảng tìm được sự đồng thuận để tới Việt Nam thi đấu của tay đập Zhihong Xue (Trung Quốc). Ngoại binh này thi đấu vị trí chủ công với khả năng bật đà tấn công là 3m52. Trước khi sang Việt Nam, Zhihong Xue thi đấu tại giải vô địch quốc gia Trung Quốc.

Hiện tại, đội Thể Công Tân Cảng cũng đã có thỏa thuận với ngoại binh Rivan (Indonesia) để góp mặt tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Tuyển thủ Rivan thi đấu vị trí đối chuyền, từng thể hiện phong độ cao giúp đội Thể Công Tân Cảng giành ngôi á quân giải vô địch quốc gia 2026.

Vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 sẽ tranh tài tại Đông Anh (Hà Nội) từ ngày 6-4 tới 19-4.

