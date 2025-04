Cúp Hùng Vương 2025: Đội nam Biên Phòng làm nên lịch sử lần thứ 3 liên tiếp vô địch

Trận chung kết nội dung nam của giải giữa 2 đội Biên Phòng và Công an TPHCM xứng đáng là cuộc đấu hấp dẫn nhất tại Cúp Hùng Vương 2025.

Các đội nhận giải sau khi Cúp Hùng Vương 2025 kết thúc. Ảnh: MINH MINH

Tới rạng sáng ngày 9-4, trận chung kết nam giữa Biên Phòng MB và Công an TPHCM mới khép lại. Trận chung kết giải năm nay chứng kiến 5 ván đấu đầy kịch tính và chiến thắng chung cuộc đã thuộc về thầy trò HLV Trần Đình Tiền (Biên Phòng MB).

Trước giờ khai cuộc trận chung kết nội dung nam, Công an TPHCM không thể có ngoại binh Kubiak do tay đập này phải trở lại quê nhà. Chính vì vậy, HLV Dương Tấn Vinh bố trí mũi chủ công ngoại binh người Cuba là Julio César Cárdenas thi đấu chính trên sân. Cùng tay đập này, các cầu thủ Quản Trọng Nghĩa, Phạm Quốc Dư hay Chế Quốc Lô Vít, Trần Triển Chiêu là những người nhận trọng trách ghi điểm cho Công an TPHCM.

Diễn biến trên sân của trận chung kết nam đã hấp dẫn ngay từ ván đầu tiên. Các cầu thủ của Biên Phòng MB như Đinh Văn Duy, Nguyễn Ngọc Thuân, Phạm Văn Hiệp, Trương Thế Khải, Trần Duy Tuyến và Jakkrit Thanomnoi thi đấu giằng co từng điểm. Ở ván này, từng đội đều tận dụng tối đa khả năng hiện thực ghi điểm khi giữ lợi thế phát bóng. Ván đấu kết thúc với chiến thắng 26/24 cho đội Biên Phòng MB. Tiếp đà hưng phấn, các tay đập Biên Phòng MB giành chiến thắng 25/22 trong ván tiếp theo.

Đội Biên Phòng MB được sự cổ vũ để giành cúp vô địch lần thứ 3 liên tiếp. Ảnh: MINH MINH

Tưởng như trận đấu sớm khép lại với thế trận 1 chiều thì các tay đập Công an TPHCM chơi tự tin trở lại. Thầy trò HLV Dương Tấn Vinh giành lại 2 chiến thắng ở các ván tiếp theo với kết quả lần lượt 25/19, 25/23. Trước tình thế đối chuyền Phạm Văn Hiệp không thể thi đấu với hiệu quả cao nhất, HLV Trần Đình Tiền đưa chủ công Trần Minh Đức vào sân. Đội Biên Phòng MB đã chơi tốt trong ván 5 để vượt qua đội Công an TPHCM với điểm số15/13 sau những tình huống ghi điểm cuối cùng.

Chung cuộc, đội Biên Phòng MB vô địch với chiến thắng 3-1 tại trận chung kết. Đội bóng của HLV Trần Đình Tiền đã có lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải đấu. Đội vô địch nhận thưởng 200 triệu đồng còn đội hạng nhì có 150 triệu đồng, hạng 3 (Thể Công Tân Cảng) là 100 triệu đồng và hạng 4 (Đà Nẵng) là 70 triệu đồng.

Trước đội Biên Phòng MB, đội bóng từng lập kỷ lục 3 lần vô địch liên tiếp là Thể Công Tân Cảng.

MINH CHIẾN