HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và học trò giữ thành tích toàn thắng 7 trận

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò giữ kết quả toàn thắng trong 7 trận tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Ảnh: VFV

Ngày 18-4 tại Đông Anh (Hà Nội), đội nữ Hà Nội ra sân trận cuối tại vòng bảng của vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 để đọ sức cùng đối thủ Hưng Yên.

Đây là cuộc đối đầu với 2 chiều cảm xúc khác nhau khi một bên là đội chiếm ưu thế hoàn toàn (Hà Nội) và một bên không có kết quả tốt nhất ở vòng 1 năm nay (Hưng Yên).

Bước vào trận đấu, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tập trung yêu cầu cầu thủ phải đảm bảo chuyên môn và giành được điểm số theo yêu cầu. Bởi lẽ, dù là trận đấu cuối của vòng 1, tuy nhiên kết quả có giá trị để chuẩn bị cho vòng 2 vào cuối năm. Vì vậy, Ban huấn luyện đội nữ Hà Nội vẫn đưa ra sân các gương mặt tốt nhất như Vi Thị Như Quỳnh, Vi Thị Yến Nhi, Bùi Thị Ánh Thảo, Lê Thanh Thúy hay ngoại binh Ivana Vanjak.

Đội bóng của thủ đô áp đảo đối thủ ngay từ những tình huống đầu tiên. Tại ván đầu, các tay đập Hà Nội thắng dễ dàng 25/13. Ván thứ 2, cầu thủ Hưng Yên cố gắng bám chắn trên lưới nhưng không thể khắc chế được các quả đập của đối phương và tiếp tục thua 18/25. Tại ván thứ 3, cầu thủ Hà Nội chơi tự tin và giành tiếp chiến thắng 25/18.

Chung cuộc, đội nữ Hà Nội thắng 3-0 và giữ vững vị trí số 1 tại nội dung nữ ở vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là đội duy nhất giành chiến thắng cả 7 trận đã ra sân. Đội bóng này cũng giành suất tham dự Cúp Hùng Vương 2026.

Ở chiều ngược lại, đội Hưng Yên cũng giữ kỷ lục đáng buồn là thua cả 7 trận đã ra sân tại Đông Anh (Hà Nội) vừa qua. Đội bóng sẽ phải tích cực chuẩn bị lực lượng để trở lại ở vòng 2 hiệu quả hơn nhằm tìm cơ hội trụ hạng vào cuối mùa giải.

Trái với dự kiến ban đầu là phụ công Marie Scholzel (Đức) sẽ thi đấu cho đội nữ Hà Nội, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã cho biết đội Hà Nội không kịp bổ sung thêm ngoại binh. Tay đập Marie Scholzel sẽ hội quân cùng đội tuyển bóng chuyền Đức chuẩn bị tham dự giải FIVB Volleyball Nations League 2026. Dự kiến cầu thủ về Đức ngay cuối tuần này. Trong khi đó, chủ công Ivana Vanjak chắc chắn tới Phú Thọ thi đấu. Hiện tại, Ban huấn luyện đội nữ Hà Nội đã tìm được 1 phụ công nội binh để thuê tăng cường tham dự Cúp Hùng Vương 2026. Sau khi vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 kết thúc vào ngày 19-4, phụ công này sẽ gia nhập đội nữ Hà Nội. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết đội bóng sẽ di chuyển tới Phú Thọ vào ngày 20-4.

MINH CHIẾN