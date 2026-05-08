Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền 2026: Khách mời sẽ tạo nên những trận đấu mãn nhãn

Sự vắng mặt của nhà đương kim vô địch PFU Blue Cats (Nhật Bản) tại Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 – Bình Điền lần thứ 15 năm 2026 vô tình mở ra một cuộc đua hấp dẫn đến danh hiệu vô địch mùa này. Với việc Ban tổ chức chính thức xác nhận có sự góp mặt của 3 khách mời chất lượng cao, gồm CLB Giang Tô (Trung Quốc), Gunma Green Wings (Nhật Bản) và Suwon (Hàn Quốc), giải đấu năm nay sẽ chứng kiến những màn so tài đỉnh cao, khẳng định uy tín của một giải đấu mang tầm vóc châu lục.

CLB Giang Tô (Trung Quốc): Nhà cựu vô địch mong tái lập thành tích

Đại diện đến từ nền bóng chuyền cường quốc Trung Quốc luôn được đánh giá là ứng cử viên nặng ký ở bất kỳ giải đấu nào họ tham dự. Trong lịch sử của Cúp VTV9 Bình Điền, CLB Giang Tô từng có 2 lần giành ngôi hậu (ngang bằng thành tích với đội chủ giải VTV Bình Điền Long An và Vietinbank).

Các tay chắn Giang Tô trong trận chung kết năm 2018 với CLB BIP (Mỹ). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đang là nhà á quân quốc gia của bóng chuyền nữ Trung Quốc, lại thừa hưởng những đặc trưng ưu việt của bóng chuyền nữ xứ sở tỷ dân, CLB Giang Tô mang đến một đội hình có thể hình lý tưởng, khả năng tấn công trên lưới dũng mãnh. Lối chơi của đội bóng này không chỉ dựa vào những dàn xếp tấn công tầm cao, mà còn kết hợp sự kỷ luật, chặt chẽ trong hệ thống bám chắn, phòng thủ hàng sau. Đây chắc chắn sẽ là một "bức tường thành" thách thức mọi nỗ lực xuyên phá của các đội bóng tại giải lần này.

CLB Gunma Green Wings (Nhật Bản): Cuộc hội ngộ thú vị

Dù PFU Blue Cats không thể sang Việt Nam bảo vệ ngôi hậu, nhưng bóng chuyền nữ Nhật Bản vẫn có một đại diện thay thế cực kỳ đáng gờm là CLB Gunma Green Wings. Điểm nhấn làm nên thương hiệu của đại diện xứ sở mặt trời mọc chính là tốc độ luân chuyển bóng nhanh, sự gắn kết trong phòng ngự hàng sau và tinh thần thi đấu lỳ lợm. Họ sở hữu khả năng vô hiệu hóa những mũi tấn công sắc bén nhất bằng kỹ năng bắt bước một và cứu bóng xuất thần.

Chủ công Trần Thị Thanh Thuý sẽ tái ngộ với các đồng đội ở Gunma Green Wings ở giải đấu năm nay. Ảnh: Gunma Green Wings VC

Đáng chú ý, Gunma Green Wings chính là đội bóng mà chủ công Trần Thị Thanh Thúy vừa khoác áo thi đấu tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản 2025-2026 trước khi hai bên kết thúc hợp đồng. Giải đấu tại Tây Ninh lần này sẽ chứng kiến màn đối đầu đầy duyên nợ và thú vị khi Thanh Thúy khoác áo đội chủ giải VTV Bình Điền Long An chạm trán chính những đồng đội cũ. Sự am hiểu chiến thuật lẫn nhau giữa hai bên hứa hẹn sẽ tạo nên màn so tài rực lửa.

CLB Suwon (Hàn Quốc): Lối chơi hiện đại và biến hóa

Mảnh ghép cuối cùng làm hoàn thiện bức tranh khách mời quốc tế là CLB Suwon từ Hàn Quốc. Mang đậm phong cách của bóng chuyền nữ xứ sở kim chi, Suwon sở hữu lối chơi kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng phối hợp nhóm nhịp nhàng. Những pha tấn công chiến thuật đa dạng, đặc biệt là những cú đánh biên lắt léo và khả năng phát bóng chiến thuật phá bước một, sẽ là thứ vũ khí lợi hại mà đại diện Hàn Quốc mang tới giải đấu. Lối chơi hiện đại này đòi hỏi các đối thủ khi chạm trán phải duy trì sự tập trung cao độ trong suốt trận đấu.

Chuyền 2 Ha Hyo-rim của CLB Suwon (Hàn Quốc). Ảnh: Suwon City VC

Cho nên, sự xuất hiện của các CLB Giang Tô, Gunma Green Wings hay Suwon không chỉ góp phần nâng tầm quy mô, chất lượng và uy tín của Cúp VTV9 - Bình Điền 2026, mà còn mang lại những giá trị chuyên môn đáng chờ đợi. Việc được đối đầu trực tiếp với những trường phái bóng chuyền hàng đầu châu Á là cơ hội thuận lợi cho 5 đại diện Việt Nam (VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin, Hà Nội Auto Tasco, Ninh Bình, Vietinbank) gia tăng trải nghiệm thực chiến.

Đối mặt với những đội bóng mạnh toàn diện cả về thể lực, kỹ thuật lẫn tư duy chiến thuật, các CLB hàng đầu của Việt Nam sẽ có cơ hội nhìn nhận rõ ràng thực lực, rèn luyện bản lĩnh và học hỏi kinh nghiệm. Chắc chắn, với việc ngôi hậu đang bỏ ngỏ, cả 8 đội bóng tham dự sẽ dốc toàn lực cống hiến, biến Cúp VTV9 - Bình Điền 2026 thành một chuỗi ngày hội thể thao thực sự chuyên nghiệp và làm mãn nhãn người hâm mộ bóng chuyền nước nhà.

NGUYÊN PHƯƠNG