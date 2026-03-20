Đội VTV Bình Điền Long An không đăng ký tham dự AVC Champions League 2026

Đội đương kim vô địch quốc gia của bóng chuyền nữ Việt Nam không tham gia giải năm nay dù đã được trao suất đặc cách.

Đội VTV Bình Điền Long An không tham dự giải AVC Champions League 2026. Ảnh: SAVA

Ngày 20-3, Liên đoàn bóng chuyền châu Á (AVC) tổ chức bốc thăm phân bảng đấu dành cho giải AVC Champions League 2026. Tuy nhiên, danh sách tham dự giải chỉ có 8 đội bóng chuyền nữ mà không có đại diện của Việt Nam là VTV Bình Điền Long An.

Đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết, đội VTV Bình Điền Long An đã quyết định không đăng ký tham dự giải năm nay. Dù trước đó, đội bóng bất ngờ nhận suất đặc cách của Liên đoàn bóng chuyền châu Á. Vì vậy Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam không đăng ký đại diện góp mặt giải trên.

Năm nay, giải AVC Champions League 2026 sẽ thi đấu theo thể thức mới là loại trực tiếp. Ban tổ chức sẽ bốc thăm phân cặp đấu và chỉ có đội thắng trong từng cặp mới giành quyền đi tiếp. Vì vậy có thể hiểu, thể thức mới sẽ khó đảm bảo đại diện của Việt Nam được thi đấu nhiều trận tại AVC Champions League 2026 do vậy việc tính toán và quyết định không tham dự giải là dễ hiểu.

Giải đấu AVC Champions League 2026 sẽ có các đại diện góp mặt tới từ Hàn Quốc (chủ nhà), Iran, Nhật Bản, Thái Lan, Kuwait, Trung Quốc, Kazakhstan và Indonesia. Đại diện của Đông Nam Á là đội Supreme Tip Chonburi-E.Tech (Thái Lan) và đội Bandung Bjb Tandamata (Indonesia). Giải sẽ tổ chức tại Hàn Quốc từ ngày 26-4 tới 30-4.

Các đội bóng sẽ tham dự giải năm nay. Ảnh: AVC

Đội VTV Bình Điền Long An đang tham dự Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 tại Ninh Bình. Thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã lọt vào bán kết của giải đấu. Giải kéo dài tới hết ngày 23-3. Sau giải, đội VTV Bình Điền Long An sẽ tập luyện tại Đông Anh (Hà Nội) để chuẩn bị cho vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 từ ngày 6-4 tới 19-4.

MINH CHIẾN