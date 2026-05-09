Đội nữ Hà Nội tăng cường đối chuyền Đoàn Thị Xuân thi đấu Cúp VTV9-Bình Điền 2026

Đội bóng chuyền nữ Hà Nội đã tăng cường thêm cầu thủ Đoàn Thị Xuân để tham gia thi đấu Cúp VTV9-Bình Điền 2026 tại Tây Ninh.

Đội nữ Hà Nội tập trung lực lượng tốt nhất tham dự Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Ảnh: VFV

HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt của đội nữ Hà Nội đã trao đổi với SGGP ngày 9-5 cho biết: “Chúng tôi đang chuẩn bị lực lượng để hướng tới thi đấu Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Hiện tại, đội bóng đạt được thỏa thuận mượn bổ sung cầu thủ Đoàn Thị Xuân thi đấu tại Tây Ninh lần này”.

Đoàn Thị Xuân là cầu thủ thi đấu sở trường vị trí đối chuyền. Tay đập này đang thuộc đội nữ Thanh Hóa quản lý. Tuy nhiên, cầu thủ được tạo điều kiện để thi đấu cùng đội nữ Hà Nội tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Cũng theo chia sẻ từ HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, đội bóng muốn mượn một số cầu thủ của đội Hóa chất Đức Giang để thi đấu Cúp VTV9-Bình Điền 2026 tuy nhiên do các công việc của đội bóng trên nên cầu thủ không thể tham gia thi đấu giải tại Tây Ninh.

Theo bốc thăm, đội nữ Hà Nội nằm ở Bảng B cùng đội Gunma Green Wings (Nhật Bản), Suwon (Hàn Quốc), Ninh Bình.

Sơ bộ, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đăng ký các nội binh tham dự Cúp VTV9-Bình Điền 2026 là Phạm Thị Thanh Chúc, Bùi Thị Ánh Thảo, Lưu Thị Diệu Linh, Lê Thanh Thúy, Vi Thị Yến Nhi, Lê Thùy Linh, Nguyễn Khánh Đang, Vi Thị Như Quỳnh, Phạm Thùy Linh, Vũ Thị Huyền Trang, Dương Ngọc QUnhf Anh, Nguyễn Phan Khánh Linh, Đoàn Thị Xuân.

Đội nữ Hà Nội đã giành 7 trận thắng và đang đứng đầu bảng nữ tại giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Đồng thời, đội bóng đã giành ngôi vô địch Cúp Hùng Vương 2026.

Tuy nhiên tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026, đội nữ Hà Nội không thuê ngoại binh. Cầu thủ Ivana Vanjak (Đức) không thi đấu cùng đội nữ Hà Nội do đã tới Thổ Nhĩ Kỳ tranh tài.

Đội nữ Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu giành kết quả tốt nhất tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Tuy nhiên, các đội bóng vẫn dè chừng thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt do đội bóng sở hữu lực lượng nội binh tốt nhất lúc này.

MINH CHIẾN