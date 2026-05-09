Giải bóng chuyền trẻ U23 quốc gia 2026 dời lịch thi đấu sang tháng 9

Cầu thủ U23 cả nước sẽ chuyển lịch thi đấu giải năm nay vào tháng 9. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dự kiến ban đầu, giải bóng chuyền trẻ U23 quốc gia 2026 sẽ tổ chức từ ngày 13-6 tới 28-6 tại Quảng Ngãi. Tuy nhiên, sau khi xem xét các kế hoạch chuyên môn, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã có thông báo mới vào ngày 8-5 tới các đơn vị trong cả nước để thay đổi thời gian thi đấu.

Theo đó, thời điểm tổ chức mới giải bóng chuyền trẻ U23 quốc gia 2026 sẽ được diễn ra từ ngày 5-9 tới 19-9. Việc thay đổi thời gian tổ chức giải bóng chuyền trẻ U23 quốc gia 2026 để Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đảm bảo chuyên môn cho các đội tuyển bóng chuyền trẻ quốc gia làm nhiệm vụ quốc tế.

Năm nay, giải bóng chuyền nữ trẻ U18 châu Á 2026 sẽ tổ chức tại Thái Lan từ ngày 1 tới 7-7. Một số cầu thủ trong đội hình U18 nữ Việt Nam sẽ có kế hoạch chuẩn bị thi đấu cho giải trẻ U23 quốc gia 2026. Vì lẽ đó, việc điều chỉnh thời gian tổ chức giải đấu để phù hợp với chuyên môn thi đấu.

Năm ngoái tại giải vô địch trẻ U23 quốc gia 2025, đội nữ Binh chủng Thông tin và đội nam Thể Công Tân Cảng đã giành ngôi vô địch.

Giải bóng chuyền trẻ U23 quốc gia là dịp để các cầu thủ kế cận các cầu thủ tuyến 1 của các đội bóng chuyền nam, nữ cả nước được cơ hội tranh tài. Từ đây, bóng chuyền Việt Nam tìm kiếm ra các cầu thủ đạt được thành tích chuyên môn quan trọng. Với việc thay đổi thời gian gian tổ chức giải bóng chuyền trẻ U23 quốc gia 2026, các đội tham dự sẽ có thêm sự chuẩn bị lực lượng trước khi đăng ký chính thức với Ban tổ chức.

MINH CHIẾN