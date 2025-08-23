Bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có thêm nhiều lứa VĐV tài năng nếu làm tốt khâu đào tạo trẻ

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tham dự Giải vô địch thế giới 2025 và đây là đỉnh cao chuyên môn được tất cả VĐV bóng chuyền Việt Nam muốn góp mặt…

Cầu thủ trẻ Việt Nam được thi đấu quốc tế nhiều sẽ nâng cao trình độ rõ rệt. Ảnh: FIVB

Tính đến lúc này, bóng chuyền nữ Việt Nam ghi nhận năm 2025 đã cùng lúc có đội tuyển trẻ U21 tham dự Giải vô địch trẻ U21 thế giới 2025 và đội tuyển quốc gia tham dự Giải vô địch thế giới 2025. Từng đội bóng đang phản ánh chất lượng chuyên môn và hình ảnh bóng chuyền nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế 2 năm trở lại đây.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến chuyên môn cho rằng bóng chuyền nữ đang có bước đà tốt thì nhà quản lý phải tính toán thực hiện đầu tư dài hơi vào cho công tác đào tạo, phát triển nguồn lực cầu thủ trẻ thay vì tập trung tham dự giải đấu với từng nhiệm vụ thời điểm.

Năm ngoái, đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ U20 Việt Nam đã tập huấn 18 tuyển thủ (Phạm Quỳnh Hương, Ngô Thị Bích Huệ, Vũ Hồng Thảo Hương, Đặng Thị Hồng, Phạm Thùy Linh, Lê Thùy Linh, Bùi Thị Ánh Thảo, Nguyễn Lan Vy, Lê như Anh, Lê Lê Bách Hợp, Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Phương Quỳnh, Bùi Hải Yến, Hà Kiều Vy, Nguyễn Kiều Oanh, Phạm Khánh Lâm, Nguyễn Vân Hà, Ngọ Thu Hoài). Năm nay, đội tuyển trẻ U21 Việt Nam giữ nguyên quân số, tập huấn 18 người (Phạm Quỳnh Hương, Lại Thị Khánh Huyền, Ngô Thị Bích Huệ, Nguyễn Lan Vy, Lê Như Anh, Võ Thị Thảo Nguyên, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Lê Lê Bách Hợp, Phạm Thùy Linh, Lê Thùy Linh, Nguyễn Vân Hà, Ngọ Thu Hoài, Phạm Thị Khánh Lâm, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Hà Kiều Vy, Quách Kim Luyến, Bùi Thị Huyền). Quan điểm của ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam đưa ra là việc tập huấn phải duy trì đủ thời gian, tránh ngắt quãng.

Trên thực tế, HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam – ông Nguyễn Tuấn Kiệt là người có nhiều kinh nghiệm huấn luyện cầu thủ trẻ. HLV trưởng đội nữ trẻ U21 Việt Nam – ông Nguyễn Trọng Linh đang trực tiếp làm chuyên môn đào tạo, huấn luyện VĐV trẻ tại đơn vị chủ quản. Mỗi người hiểu rõ tiềm năng và khả năng phát triển của các tuyển thủ trẻ làm nhiệm vụ quốc gia năm 2024, 2025.

Điểm khó là cầu thủ bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam ít cơ hội thi đấu cọ xát giải quốc tế. Cầu thủ bóng chuyền nữ trẻ cả nước sẽ được 3 giải đấu tích lũy chuyên môn trong 1 năm gồm giải vô địch trẻ quốc gia ,giải vô địch U23 quốc gia, giải vô địch các câu lạc bộ trẻ quốc gia. Sau các giải đấu trên, nếu cầu thủ không được tập trung làm nhiệm vụ quốc gia, họ thiếu cơ hội thi đấu tăng cường và chủ yếu tập…chay chuyên môn tại đơn vị chủ quản.

Chuyên gia thể thao Nguyễn Hồng Minh (nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 1, Tổng cục TDTT) đã đánh giá: “Không riêng môn bóng chuyền, các môn thể thao thành tích cao đều xây dựng kế hoạch đào tạo VĐV trẻ để phát triển lực lượng bền vững. Môn tập thể như bóng đá, bóng chuyền hay các môn thể thao cá nhân nếu không có lực lượng VĐV trẻ tốt thì rất khó giữ được thành tích lâu dài”.

Với đặc thù của mình, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thường thực hiện tập huấn các đội tuyển bóng chuyền trẻ theo nhiệm vụ giải đấu cụ thể mà không tổ chức tập luyện theo chu kỳ dài hơi hàng năm. Hai năm trở lại đây, cầu thủ bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam được tập huấn nhằm thực hiện nhiệm vụ tham dự Giải vô địch nữ trẻ U20 châu Á 2024 và Giải vô địch nữ trẻ U21 thế giới 2025.

Cầu thủ trẻ Việt Nam thi đấu tự tin tại Indonesia vừa qua. Ảnh: FIVB

Thực tế thấy rõ, nếu thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh không giành được suất tham dự Giải vô địch nữ trẻ U21 thế giới 2025 từ thành tích hạng 5 Giải vô địch nữ trẻ U20 châu Á 2025, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam không xây dựng kế hoạch tập huấn đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ U21 Việt Nam trong năm nay. Tuy nhiên, màn thể hiện tại Giải vô địch trẻ U21 thế giới 2025 cho thấy nếu được đầu tư tốt, cầu thủ nữ trẻ Việt Nam rất triển vọng phát triển năng lực.

Từ ngày 30-8 tới đây, cầu thủ trẻ của 16 đội bóng hàng đầu Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch các câu lạc bộ trẻ quốc gia 2025 tại Tam Đảo (Phú Thọ) và đây là dịp nhà quản lý tìm ra thêm nhân tố mới cho bóng chuyền quốc gia trong tương lai.

MINH CHIẾN