Giải Bóng chuyền vô địch nữ thế giới 2025: Tuyển Việt Nam chuẩn bị đối sách trước các đối thủ mạnh

Trưa 20-8, thầy trò đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan, chuẩn bị bước vào tranh tài ở Giải Bóng chuyền vô địch nữ thế giới 2025. Theo Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường, đội tuyển sẽ lưu trú ở Phuket và không bổ sung thêm nhân sự sau khi vận động viên đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền xin rút khỏi đội tuyển vì lý do cá nhân.

Chuẩn bị cho lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi thế giới, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã liên tiếp được thử sức ở các giải quốc tế thời gian qua, bao gồm AVC Nations Cup 2025 (giành ngôi vô địch), VTV Cup 2025 (á quân), SEA V. League 2025 (á quân chặng 1 và vô địch chặng 2)…

Thành phần đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải vô địch thế giới 2025

Các cuộc so tài với đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Kenya (2 đại diện của bóng chuyền nữ châu Âu và châu Phi cùng dự giải vô địch thế giới) trong các ngày 18-8 và 19-8 là “phép thử” hữu ích giúp Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội làm quen với nhiều trường phái chơi bóng khác nhau, đồng thời rèn khả năng chịu áp lực khi thi đấu với cường độ cao, giàu tốc độ.

HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt nhìn nhận, việc thiếu vắng Bích Tuyền phần nào ảnh hưởng đến sức mạnh tấn công của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, vị trí đối chuyền (sở hữu lối chơi toàn diện trên sân) hiện có hai gương mặt thay thế xứng đáng, là Hoàng Thị Kiều Trinh và Vi Thị Như Quỳnh.

“Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là một tập thể gắn bó, có nhiều vận động viên đa năng. Vì vậy, khi khuyết một vị trí trên sân, ban huấn luyện luôn chuẩn bị phương án thay thế. Có nghĩa, không có Bích Tuyền trong đội hình, vai trò đối chuyền sẽ đặt lên Kiều Trinh, thậm chí là Như Quỳnh, vì họ đã thể hiện rất tốt và hiệu quả trong cả màu áo CLB lẫn đội tuyển thời gian qua. Tôi cho rằng, lúc này phải tính đến các đối sách khi tiếp cận các trận đấu rất khó khăn với các đội tuyển hành đầu thế giới như Ba Lan (hạng 3), Đức (hạng 11) và cả Kenya, đội tuyển chưa phô diễn hết sức mạnh của mình trong trận giao hữu vừa qua với Việt Nam. Khi bước vào các trận đấu ở giải thế giới, sân chơi thực sự lớn đối với bóng chuyền nữ Việt Nam, điều mà tôi trông đợi ở các học trò chính là tinh thần kiên cường, khát vọng chiến thắng và trên hết là vì màu cờ sắc áo Việt Nam”, HLV Tuấn Kiệt nhấn mạnh.

Đến Thái Lan, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có 3 ngày tập làm quen với thời tiết và sân thi đấu ở Phuket, trước khi bước vào màn so tài đầu tiên gặp đội tuyển Ba Lan (cùng chung bảng G) vào ngày 23-8.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự Giải vô địch thế giới 2025: Chủ công: Trần Thị Thanh Thúy (đội trưởng), Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Phương Đối chuyền: Hoàng Thị Kiều Trinh (hoặc Vi Thị Như Quỳnh) Phụ công: Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Trần Thị Bích Thủy, Phạm Thị Hiền Chuyền hai: Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa Libero: Nguyễn Khánh Đang, Nguyễn Thị Ninh Anh

PHƯƠNG MINH