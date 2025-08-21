Bóng chuyền

Thầy trò đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tích cực tập luyện tại Thái Lan

SGGPO

Các tuyển thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tập buổi đầu tiên tại Phuket (Thái Lan), chuẩn bị sẵn sàng bước vào Giải vô địch thế giới 2025.

Libero Khánh Đang và các đồng đội tập luyện tích cực ngay khi có mặt tại Phuket (Thái Lan). Ảnh: VFV
Libero Khánh Đang và các đồng đội tập luyện tích cực ngay khi có mặt tại Phuket (Thái Lan). Ảnh: VFV

13 tuyển thủ và ban huấn luyện đã ra sân tập ngày 21-8 tại Phuket (Thái Lan) chuẩn bị tham dự giải vô địch thế giới 2025.

Yêu cầu được đặt ra trong buổi tập là các VĐV lấy lại cảm giác bóng và tập trung hoàn thiện phòng thủ bước 1. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và chuyên gia thể lực Karl Lim tránh các tình huống khó có thể gây chấn thương do giải đã cận kề. Đại diện ban huấn luyện cho biết, toàn đội đang có tinh thần tốt và sẵn sàng thi đấu.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục có buổi tập trên sân tại ngày 22-8. Ngày 23-8, chúng ta sẽ thi đấu trận đầu tiên tại giải vô địch thế giới 2025.

Những hình ảnh tập luyện mới nhất của các tuyển thủ Việt Nam tại Phuket (Thái Lan):

777.jpg
666.jpg
555.jpg
222.jpg
333.jpg
111.jpg
Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

bóng chuyền bóng chuyền nữ Việt Nam Nguyễn Tuấn Kiệt bóng chuyền thế giới 2025

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn