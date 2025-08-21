Thầy trò đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tích cực tập luyện tại Thái Lan

Các tuyển thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tập buổi đầu tiên tại Phuket (Thái Lan), chuẩn bị sẵn sàng bước vào Giải vô địch thế giới 2025.

Libero Khánh Đang và các đồng đội tập luyện tích cực ngay khi có mặt tại Phuket (Thái Lan). Ảnh: VFV

13 tuyển thủ và ban huấn luyện đã ra sân tập ngày 21-8 tại Phuket (Thái Lan) chuẩn bị tham dự giải vô địch thế giới 2025.

Yêu cầu được đặt ra trong buổi tập là các VĐV lấy lại cảm giác bóng và tập trung hoàn thiện phòng thủ bước 1. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và chuyên gia thể lực Karl Lim tránh các tình huống khó có thể gây chấn thương do giải đã cận kề. Đại diện ban huấn luyện cho biết, toàn đội đang có tinh thần tốt và sẵn sàng thi đấu.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục có buổi tập trên sân tại ngày 22-8. Ngày 23-8, chúng ta sẽ thi đấu trận đầu tiên tại giải vô địch thế giới 2025.

Những hình ảnh tập luyện mới nhất của các tuyển thủ Việt Nam tại Phuket (Thái Lan):

MINH CHIẾN