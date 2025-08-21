Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bắt đầu tập luyện tại Thái Lan

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trở lại sân tập tại Thái Lan ngay khi có mặt ở Phuket tham dự giải vô địch thế giới 2025.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có mặt tại Phuket (Thái Lan). Ảnh: AVC

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tới Phuket (Thái Lan) vào tối ngày 20-8. Ban huấn luyện đội tuyển cho các cầu thủ giữ tinh thần tốt tại Thái Lan để sẵn sàng vào tập luyện theo bố trí của Ban tổ chức. Sáng hôm nay 21-8, cầu thủ Việt Nam đã ra sân tập luyện.

Ban tổ chức bố trí lịch tập cho từng đội tập chuyên môn theo quy định 3 tiếng/buổi để làm quen, chuẩn bị tại nhà thi đấu.

Ngoài 4 đội Ba Lan, Đức, Kenya, Việt Nam (Bảng G), các đội Italia, Bỉ, Cuba, Slovakia (Bảng B) cũng thi đấu tại Phuket (Thái Lan).

Trước khi giải vô địch thế giới 2025 khởi tranh, FIVB công bố bảng xếp hạng mới nhất và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có hạng 22 thế giới. Thứ hạng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn thay đổi sau giải vô địch thế giới 2025 bởi từng trận đấu được tính điểm trực tiếp vào xếp hạng. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được tích điểm gần nhất từ thành tích thi đấu vô địch chặng 2 giải SEA V.League 2025.

Trên bảng xếp hạng thế giới mới nhất, đội Ba Lan giữ vị trí thứ 3, đội Đức có hạng 11 còn đội Kenya có hạng 23 thế giới. Đây là 3 đội bóng sẽ thi đấu cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại vòng bảng giải vô địch thế giới 2025 được tổ chức ở Phuket (Thái Lan).

Ngày 22-8, các đội tham dự phiên họp kỹ thuật trước thi đấu với Ban tổ chức. Ở Thái Lan lần này, ban huấn luyện và tập thể đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chọn chủ công Trần Thị Thanh Thúy là đội trưởng.

Giải đấu tại Thái Lan lần này không có lượt phân hạng sau vòng bảng. 32 đội được bốc thăm vào 8 bảng thi đấu (mỗi bảng 4 đội). Các đội đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội có kết quả tốt nhất từng bảng vào vòng loại trực tiếp 1/16. Các đội thua trận không thuộc nhóm 16 đội xuất sắc nhất sẽ về nước.

MINH CHIẾN