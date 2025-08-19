Đối chuyền Bích Tuyền xin rút khỏi Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải vô địch thế giới 2025?

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ có sự lựa chọn nhân sự phù hợp cho giải thế giới 2025. Ảnh: AVC

Theo tìm hiểu của SGGP, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ mang 13 tuyển thủ tới Thái Lan tranh tài giải vô địch thế giới 2025. Cầu thủ Nguyễn Thị Bích Tuyền đã xin không tham dự giải đấu vì lý do gia đình và ban huấn luyện tôn trọng quyết định từ VĐV. Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường cho biết: “Chúng tôi đã được ban huấn luyện đội tuyển báo cáo một trường hợp xin không sang Thái Lan vì lý do gia đình. Đây là điều bất khả kháng. Chúng tôi tôn trọng quyết định của VĐV”. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ được cấp quản lý đưa ra sau khi xem xét cụ thể nguyện vọng của Bích Tuyền.

Chúng ta đã đăng ký 14 cầu thủ trong danh sách dự giải vô địch thế giới gồm: Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Phương, Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Ninh Anh, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Bích Thủy.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ sang Thái Lan tham dự giải vô địch thế giới 2025 vào ngày 20.8.

Tối ngày 19.8, các cầu thủ sẽ thi đấu trận giao hữu cuối cùng tại Đông Anh (Hà Nội) cùng đội nữ Kenya. Trước đó, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò đã đấu giao hữu và thua 0-4 trước đội nữ Tây Ban Nha. Bích Tuyền đã tham dự trận giao hữu với đội nữ Tây Ban Nha ở buổi tối ngày 16.8.

MINH CHIẾN