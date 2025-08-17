Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để thua tại trận giao hữu với Tây Ban Nha

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đấu trận giao hữu với đội Tây Ban Nha vào tối ngày 17-8 và là dịp để ban huấn luyện có thêm sự điều chỉnh.

Cầu thủ Việt Nam đã nỗ lực thi đấu trong trận giao hữu với đội Tây Ban Nha. Ảnh: MINH MINH

Xác định đây là trận giao hữu, HLV 2 bên đều thử nghiệm từng vị trí trên sân. Tuy nhiên khán giả đã ngồi chật kín khán đài nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) cổ vũ các cầu thủ.

Với tính chất giao hữu, 2 ban huấn luyện đồng ý thi đấu trong 4 ván, bất kể đội bóng nào dẫn điểm chiến thắng trước.

Trong 3 ván đầu, cầu thủ Tây Ban Nha không quá vượt trội các tay đập chủ nhà Việt Nam. Tuy nhiên, từng pha phối hợp rồi thực hiện đập bóng tấn công ghi điểm của cầu thủ Tây Ban Nha có độ chính xác cao.

Bên kia mành lưới, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lần lượt thử nghiệm 14 cầu thủ qua mỗi ván đấu. Ván đầu, chúng ta sử dụng các mũi tấn công gồm Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Hoàng Thị Kiều Trinh. Ván thứ 2, sự thay đổi là Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh và Nguyễn Thị Bích Tuyền. Trong khi tại ván thứ 3 và thứ 4, Nguyễn Thị Uyên, Vi Thị Như Quỳnh cùng Nguyễn Thị Bích Tuyền làm chủ lực đập bóng tấn công.

Trong toàn trận, cầu thủ chủ nhà Việt Nam mắc lỗi chủ yếu ở khâu phòng thủ bước một và phòng thủ hàng sau. Nhiều thời điểm, cầu thủ chúng ta chưa tự tin ở khả năng bọc lót phòng thủ dẫn tới các tay đập Tây Ban Nha tận dụng yếu điểm để tấn công ghi điểm

Trận giao hữu mang lại nhiều điều cho cầu thủ 2 bên. Ảnh: MINH MINH

Sau khi đội Tây Ban Nha dẫn trước 3-0, 2 đội tiếp tục đấu ván thứ 4. Các cầu thủ nữ Việt Nam đã nỗ lực thi đấu tuy nhiên không có được ván thắng. Kết thúc trận đấu, đội Tây Ban Nha giành thắng lợi tỷ số 4-0 (25/22, 25/18, 25/20, 26/24).

Ngày 18-8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ tập chuyên môn không thi đấu trong khi đội Tây Ban Nha gặp đội Kenya. Ngày 19-8, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ thi đấu gặp đội Kenya lúc 19 giờ.

MINH CHIẾN