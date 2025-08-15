Lịch thi đấu giao hữu bóng chuyền Việt Nam với Tây Ban Nha và Kenya

Bóng chuyền

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đấu tập giao hữu với đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Kenya tại Đông Anh (Hà Nội).

Khán giả tại Đông Anh (Hà Nội) có cơ hội được xem các trận đấu giao hữu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: AVC
Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam xác nhận 3 đội bóng sẽ thi đấu giao hữu sau các buổi tập tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội).

Ngày 15-8, thành viên đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Kenya tới Việt Nam sau đó được bố trí lưu trú để thuận tiện tập huấn. Các buổi tập luyện của từng đội diễn ra tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội).

Song hành với tập luyện, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Liên đoàn bóng chuyền Tây Ban Nha, Kenya kết hợp tổ chức đấu tập giao hữu cho 3 đội.

Chương trình tập luyện của đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Kenya tại Đông Anh (Hà Nội) nhằm chuẩn bị trước khi sang Thái Lan dự giải vô địch thế giới 2025.

Trên bảng xếp hạng thế giới, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xếp hạng 22, đội Kenay xếp hạng 23 còn đội Tây Ban Nha xếp hạng 32. Đại diện ban tổ chức các trận đấu tập giao hữu ở nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) cho biết có bán vé mệnh giá 50.000 đồng/vé để người hâm mộ vào cổ vũ các cầu thủ.

Các đội tuyển Tây Ban Nha và Kenya sẽ kết thúc tập huấn và rời Việt Nam vào ngày 20-8.

Lịch thi đấu giao hữu:

Ngày 16-8: Việt Nam gặp Kenya (19 giờ)

Ngày 17-8: Tây Ban Nha gặp Việt Nam (19 giờ)

Ngày 18-8: Tây Ban Nha gặp Kenya (19 giờ)

Ngày 19-9: Kenya gặp Việt Nam và Tây Ban Nha (16 giờ, dự kiến mỗi đội thi đấu 1 hiệp).

