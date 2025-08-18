Lịch thi đấu đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải vô địch thế giới 2025

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đọ sức với các đội hàng đầu tại giải vô địch thế giới 2025 ở Thái Lan trong tuần này.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ sang Thái Lan tham dự giải vô địch thế giới 2025 trong tuần này. Ảnh: AVC

Dự kiến ngày 20-8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sang Thái Lan tham dự giải vô địch thế giới 2025. Đây là lần đầu tiên, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành suất góp mặt giải đấu quy tụ 32 đội bóng mạnh nhất bóng chuyền nữ thế giới do FIVB tổ chức.

Suất tham dự giải vô địch thế giới 2025 được FIVB trao cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sau khi chúng ta đứng hạng 4 giải vô địch châu Á 2023.

Hiện tại, các cầu thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập huấn tại Đông Anh (Hà Nội) đồng thời thi đấu giao hữu với đội Tây Ban Nha và đội Kenya để chuẩn bị tham gia giải vô địch thế giới 2025.

Trên bảng xếp hạng thế giới, chúng ta đang đứng hạng 22 thế giới. Đây cũng là vị trí cao nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam từ khi góp mặt xếp hạng do FIVB công bố.

Giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025 quy tụ 32 đội tuyển gồm: Thái Lan (chủ nhà), Hà Lan, Thụy Điển, Ai Cập, Italia, Bỉ, Cuba, Slovakia, Brazil, Puerto Rico, Pháp, Hy Lạp, Mỹ, CH Séc, Argentina, Slovenia, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada, Bulgaria, Tây Ban Nha, Trung Quốc, CH Dominica, Colombia, Mexico, Ba Lan, Đức, Kenya, Việt Nam, Nhật Bản, Serbia, Ukraine, Cameroon.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được bốc thăm vào Bảng G cùng các đội Ba Lan, Đức, Kenya. Trong đó, đội nữ Ba Lan đang đứng hạng 3 thế giới, đội Đức có hạng 11 thế giới, đội Kenya hạng 23.

Lịch thi đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại vòng bảng giải vô địch thế giới 2025:

Ngày 23-8 (20 giờ 30): Ba Lan – Việt Nam

Ngày 25-8 (17 giờ 00): Đức – Việt Nam

Ngày 27-8 (17 giờ 00): Kenya – Việt Nam

Hai đội đứng đầu bảng sau vòng loại sẽ giành quyền vào vòng 16 đội xuất sắc nhất tiếp tục thi đấu loại trực tiếp để tranh ngôi vô địch.

