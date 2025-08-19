Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng đội Kenya tại trận giao hữu cuối cùng

Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã giành chiến thắng áp đảo 4-0 trước đội Kenya tại trận giao hữu cuối cùng trước khi sang Thái Lan dự giải vô địch thế giới 2025.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thắng dễ dàng đội Kenya. Ảnh: MINH MINH

Tối ngày 19-8 tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu giao hữu với đội Kenya.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết đây là trận đấu quan trọng bởi đội Kenya sẽ nằm cùng bảng với chúng ta tại giải vô địch thế giới 2025. Vì thế, ban huấn luyện 2 đội bóng rất muốn nắm bắt kỹ lối chơi của nhau.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục tập trung giải quyết các tình huống phòng thủ bước 1 và phối hợp triển khai tấn công giữa hàng trước và hàng sau. Hai cầu thủ chuyền 2 Võ Thị Kim Thoa và Đoàn Thị Lâm Oanh được thay phiên nhau thi đấu trong từng ván. Trước đối thủ thiên về sức mạnh là Kenya, hàng chắn của chúng ta tập trung bám sát lưới đồng thời khi có bóng, chuyền 2 sẽ đưa ra các vị trí thuận lợi ngoài biên để Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh hoặc Nguyễn Thị Uyên, Hoàng Thị Kiều Trinh và Nguyễn Thị Phương đập bóng ghi điểm.

Về tổng thể, cầu thủ của chúng ta phối hợp tốt trong trận giao hữu cuối cùng. Chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng với điểm số từng ván là 25/21, 25/14, 25/19, 25/19. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết tỷ số từng ván đấu mang ý nghĩa tham khảo chuyên môn nhưng quan trọng là chúng ta giữ được tinh thần thi đấu trước đội Kenya.

Vào buổi sáng ngày 20-8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ di chuyển tới Phuket (Thái Lan) tham dự giải vô địch thế giới. Chúng ta có 13 tuyển thủ thi đấu tại giải lần này. Ban huấn luyện sẽ gồm HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt, trợ lý HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Lê Thị Hiền và Karl Lim.

MINH CHIẾN