Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đổi lịch đấu giao hữu với Kenya sang ngày 19-8

Chúng ta chưa thể đấu giao hữu với đội tuyển Kenya vào tối ngày 16-8 do đội bạn bị chậm chuyến bay không kịp đến Việt Nam sớm như dự kiến.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thay đổi lịch thi đấu với đội Kenya vào ngày 29-8. Ảnh: AVC

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã cho SGGP biết: “Theo lịch, đội tuyển Kenya sẽ sang Việt Nam ngày 15-8. Tuy nhiên, đội bóng bị chậm chuyến bay nên chỉ có mặt tại Việt Nam vào tối ngày 16-8. Do vậy, trận giao hữu với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở tối ngày 16-8 chưa thể thực hiện mà thay đổi lịch”.

Cũng theo cập nhật, trận đấu giao hữu Việt Nam – Kenya dự kiến vào 19 giờ tối ngày 16-8 sẽ chuyển sang cùng giờ ngày 19-8. Đây là thay đổi duy nhất về lịch đấu giao hữu giữa 3 đội Việt Nam, Tây Ban Nha và Kenya tại Đông Anh (Hà Nội).

Trước đó đội nữ Tây Ban Nha tới Việt Nam ngày 15-8. Buổi sáng và chiều ngày 16-8, cầu thủ đội Tây Ban Nha tập luyện tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội).

Như vậy tối ngày 16-8 không diễn ra trận đấu nào. Giá vé vào cửa cổ vũ các trận đấu được bán 50.000 đồng/vé. Đại diện nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) cho biết khán giả đã mua vé trận giao hữu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và đội Kenya ngày 16-8 được giữ nguyên vào ngày 19-8.

Chương trình thi đấu mới của giải tập huấn giao hữu tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội):

Ngày 17-8, 19 giờ: Tây Ban Nha – Việt Nam

Ngày 18-8, 19 giờ: Tây Ban Nha – Kenya

Ngày 19-8, 19 giờ: Việt Nam – Kenya

Dự kiến ngày 20.8, 3 đội tuyển Việt Nam, Tây Ban Nha và Kenya sẽ rời Đông Anh (Hà Nội) sang Thái Lan dự giải vô địch thế giới 2025.

MINH CHIẾN