Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giữ nguyên danh sách 14 gương mặt dự giải vô địch thế giới 2025

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tự tin chuẩn bị chuyên môn sẵn sàng dự giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: AVC

“Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam quyết định toàn quyền về lực lượng chuyên môn. Đội bóng đã đăng ký chính thức 14 tuyển thủ dự giải vô địch thế giới 2025 tại Thái Lan và dự kiến danh sách vẫn được bảo lưu góp mặt”, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường trao đổi cùng SGGP ngày 15-8. Nếu không có gì thay đổi, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ sang Thái Lan vào ngày 20-8.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tập huấn tại Đông Anh (Hà Nội) trước khi sang Thái Lan thi đấu giải vô địch thế giới 2025. Đây là lần đầu, chúng ta giành suất chính thức dự giải vô địch thế giới trong hệ thống thi đấu của FIVB. Theo bốc thăm, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở Bảng G cùng đối thủ Ba Lan, Đức và Kenya.

Yêu cầu cao nhất được đặt ra ở quá trình chuẩn bị hiện tại là tinh thần cầu thủ phải cao nhất để tự tin thi đấu. Tuy nhiên, trong trường hợp có cầu thủ gặp chấn thương bất khả kháng thi đấu thì đội bóng vẫn có thể thay thế tuyển thủ để đảm bảo lực lượng tranh tài.

Chúng ta đã đăng ký danh sách đội hình chính thức với Ban tổ chức giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025 gồm: Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Phương, Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Ninh Anh, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Bích Thủy.

Như vậy, chúng ta chỉ còn 5 ngày chuẩn bị để sẵn sàng nhập cuộc tranh tài. Trước mắt, cầu thủ Việt Nam được tập huấn thi đấu giao hữu với đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Kenya tại Đông Anh (Hà Nội) trong tuần này.

Tổng thư ký Lê Trí Trường cũng bày tỏ rằng cầu thủ Việt Nam sẽ bước vào sân chơi lớn nhất của bóng chuyền thế giới nên sự chuẩn bị của chúng ta sẽ rất kỹ càng. Sau giải vô địch thế giới 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam kết thúc tập huấn giai đoạn đầu tiên. Dự kiến, đội bóng sẽ tập huấn giai đoạn hai trong tháng 11 năm nay. Nhiệm vụ quan trọng nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là giành HCV SEA Gamé 33-2025.

Từ đầu năm 2025, các tuyển thủ đã thi đấu các giải quốc tế gồm AVC Nations Cup 2025, VTV Cup, Shanghai Future Stars 2025, SEA V.League 2025.

MINH CHIẾN