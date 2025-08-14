Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lo ngại sẽ bị FIVB cấm 2 năm

Nếu không giải quyết được các vấn đề liên quan đã được Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) đưa ra, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam có thể bị cấm 2 năm.

Bóng chuyền Việt Nam đang tham gia các hoạt động chuyên môn tại nhiều đấu trường quốc tế. Ảnh: AVC

Đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã trao đổi cùng SGGP ngày 14-8 cho biết văn bản của VFV đã được gởi tới Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) và phía FIVB xác nhận đã nhận được.

Trước đó vào ngày 12-8, FIVB đã có quyết định và trường hợp VĐV của đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ U21 Việt Nam bị cho là không đủ điều kiện tham gia giải Bóng chuyền nữ trẻ U21 thế giới 2025 tại Indonesia.

Phía VFV sẽ chờ các văn bản làm việc tiếp theo từ FIVB đồng thời không mong muốn có thể bị cấm các hoạt động trong 2 năm.

Một trong những nội dung tại thông báo của FIVB đưa ra ngày 12-8 ghi rằng: “Cuộc điều tra kết luận rằng cầu thủ được đề cập không đủ điều kiện theo Điều 12.2 của Quy định kỷ luật FIVB 2023. Do đó, theo Điều 13.5.2 của luật và Điều 14.4 của Quy định kỷ luật, Tiểu ban kỷ luật FIVB đã ra phán quyết hủy bỏ các trận đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam mà cầu thủ đó tham gia và truất quyền thi đấu của cầu thủ đó khỏi sự kiện, có hiệu lực ngay lập tức.Theo Điều 14.4 của Quy định kỷ luật và xem xét các tình tiết của vụ việc, Tiểu ban Kỷ luật FIVB sẽ chuyển hồ sơ đến Hội đồng kỷ luật FIVB để đánh giá thêm về các hình phạt tiềm ẩn có thể áp dụng sau giải đấu”.

Trong Quy định kỷ luật FIVB 2023, Điều 12.2 là: “Theo quy định tại Điều 11 về chuyển nhượng VĐV, việc tham gia, kể cả thi đấu giao hữu, của các đội hoặc VĐV thuộc tổ chức không được FIVB công nhận thì một hoặc nhiều VĐV không đủ điều kiện theo Quy định của FIVB sẽ bị xử phạt bằng cách loại VĐV khỏi giải đấu; đồng thời hủy bỏ các trận đấu mà VĐV đó đã tham gia, phạt 30.000 CHF (hơn 36.000USD) Liên đoàn và câu lạc bộ liên quan. Đình chỉ hoạt động của Liên đoàn, đội bóng tại các giải đấu trong 2 năm”.

Mới đây, thể thao Việt Nam từng có Liên đoàn billiards & snooker bị châu Á cấm hoạt động quốc tế 6 tháng (đã kết thúc tháng 1-2025). Do vậy, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam không muốn gặp sự cố tương tự.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ làm việc cụ thể với của FIVB để tuân thủ đúng, đảm bảo các quy định được đặt ra. Phán quyết tiếp theo sẽ chờ Hội đồng kỷ luật FIVB đưa ra sau giải bóng chuyền nữ trẻ U21 thế giới.

Với bóng chuyền, việc các đội tuyển quốc gia tham dự giải quốc tế chỉ là 1 trong những hoạt động. Bóng chuyền Việt Nam còn nhiều hoạt động khác như đào tạo, huấn luyện, phát triển phong trào bóng chuyền, tham gia thi đấu bóng chuyền bãi biển…

MINH CHIẾN