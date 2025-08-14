Đội tuyển nữ U21 Việt Nam bị xử thua ở sân chơi trẻ thế giới: Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam khiếu nại FIVB

Sau khi Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) ra quyết định xử thua đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam vì đã đưa vận động viên không đủ điều kiện ra sân thi đấu ở giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 (đang diễn ra tại Indonesia), ngày 13-8, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã có văn bản phản hồi.

VFV cho biết đã thực hiện đúng, hợp lệ theo các quy định thủ tục đăng ký vận động viên (VĐV) và nộp hồ sơ đầy đủ cho FIVB trước khi giải đấu khởi tranh. Hồ sơ này đã được FIVB xem xét và chấp thuận, cho phép các VĐV Việt Nam tham dự theo điều lệ.

VFV nêu rõ: “VFV chính thức thông tin về vụ việc liên quan đến quyết định của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) về trường hợp VĐV bị cho là không đủ điều kiện tham gia giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 tại Indonesia. VFV khẳng định, đã tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký VĐV cũng như nộp đầy đủ hồ sơ VĐV cho FIVB trước giải đấu. Hồ sơ này đã được FIVB xem xét và chấp thuận, cho phép các VĐV tham gia thi đấu. Tuy nhiên, quyết định về VĐV không đủ điều kiện thi đấu của FIVB được đưa ra dựa trên yêu cầu bổ sung hồ sơ và một số điều kiện đối với VĐV trong ngày 12-8. Đây là các điều kiện chưa từng được quy định trước đây đối với các VĐV của đội tuyển Việt Nam. Do vậy, VFV đang tiến hành khiếu nại chính thức theo quy trình của FIVB, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để làm rõ và bảo vệ quyền lợi của VĐV cũng như uy tín của bóng chuyền Việt Nam”.

Chủ công Đặng Thị Hồng ghi điểm cho đội tuyển U21 nữ Việt Nam trước đội U21 Serbia. Ảnh: P.MINH

HLV trưởng đội tuyển trẻ Việt Nam Nguyễn Trọng Linh (đang chỉ đạo thi đấu tại Indonesia) cho biết, quyết định của ban tổ chức khiến tâm lý của các VĐV bị ảnh hưởng rõ rệt. Ban huấn luyện cũng rất sốc trước cách xử lý của FIVB, dù chỉ cách đây vài ngày, trong cuộc họp kỹ thuật trước giải, đội tuyển nữ U21 Việt Nam được đánh giá là đáp ứng đầy đủ hồ sơ theo quy định mà ban tổ chức đặt ra.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, Tổng thư ký VFV Lê Trí Trường khẳng định: “Chúng tôi thực hiện đúng các quy định mà FIVB đưa ra ngay từ trước khi tham dự giải. Tuy nhiên, việc thông báo có VĐV của Việt Nam không đủ điều kiện thi đấu (chủ công Đặng Thị Hồng - PV) là thiếu thuyết phục. Quyền lợi của VĐV Việt Nam cần được bảo vệ. Họ đã vượt qua giải vô địch nữ trẻ U20 châu Á 2024 để được thi đấu tại giải trẻ thế giới năm nay. Có nghĩa, các VĐV được quyền thi đấu theo điều lệ của Ban tổ chức giải”.

Các tuyển thủ U21 nữ Việt Nam ăn mừng chiến thắng tại giải U21 thế giới 2025. Ảnh: P.MINH

Giới chức VFV vẫn đang tích cực làm việc với sự hỗ trợ của các luật sư, trong đó gấp rút hoàn thiện hồ sơ, chứng cứ để làm việc với FIVB nhằm bảo vệ quyền lợi cho VĐV, đồng thời cũng để bảo vệ uy tín của bóng chuyền Việt Nam. Thậm chí, VFV có thể sẽ khiếu nại về cách hành xử chưa có tiền lệ như trên của FIVB.

Ngày 13-8, Cục Thể dục thể thao Việt Nam cũng đã chỉ đạo VFV khẩn trương giải quyết sự việc, trên tinh thần trung thực, cao thượng và luôn tuân thủ quy định của các tổ chức thể thao quốc tế.

Thông báo của FIVB vào ngày 12-8 nêu rõ: “Sau khi nhận được những lo ngại về việc Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã đưa một VĐV không đủ điều kiện vào đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam tham dự giải bóng chuyền nữ trẻ U21 thế giới FIVB 2025 tại Indonesia, FIVB đã tiến hành điều tra theo quy định của mình. Cuộc điều tra kết luận rằng VĐV được đề cập không đủ điều kiện theo Điều 12.2 của Quy định kỷ luật FIVB 2023. Do đó, theo Điều 13.5.2 của luật và Điều 14.4 của Quy định kỷ luật, Tiểu ban kỷ luật FIVB đã ra phán quyết hủy bỏ các trận đấu của đội U21 Việt Nam mà VĐV đó tham gia và truất quyền thi đấu của VĐV đó khỏi sự kiện, có hiệu lực ngay lập tức. Theo Điều 14.4 của Quy định kỷ luật và xem xét các tình tiết của vụ việc, Tiểu ban kỷ luật FIVB sẽ chuyển hồ sơ đến Hội đồng kỷ luật FIVB đánh giá thêm các hình phạt tiềm ẩn có thể áp dụng sau giải đấu”. Điều 12.2 của Quy định kỷ luật FIVB 2023 có nội dung: “Theo quy định tại Điều 11 về chuyển nhượng VĐV, việc tham gia, kể cả thi đấu giao hữu, của các đội hoặc VĐV thuộc tổ chức không được FIVB công nhận thì một hoặc nhiều VĐV không đủ điều kiện theo Quy định của FIVB sẽ bị xử phạt bằng cách loại VĐV khỏi giải đấu; đồng thời hủy bỏ các trận đấu mà VĐV đó đã tham gia, phạt 30.000 CHF (hơn 36.000USD) Liên đoàn và câu lạc bộ liên quan. Đình chỉ hoạt động của Liên đoàn, đội bóng tại các giải đấu trong 2 năm”.

MINH CHIẾN