Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam khẳng định tuân thủ các quy định của FIVB

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã thông báo chính thức tới báo chí về sự việc chúng ta bị xử thua tại giải vô địch trẻ U21 thế giới 2025.

Đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam bị ảnh hưởng thành tích đáng kể sau phán quyết của FIVB. Ảnh: FIVB

Sáng 13-8, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã có văn bản thông báo chính thức sự việc của đội tuyển bóng chuyền trẻ Việt Nam đang thi đấu tại Indonesia.

Văn bản của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam ghi cụ thể: “Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) chính thức thông tin về vụ việc liên quan đến quyết định của Liên đoàn bóng chuyền Thế giới (FIVB) về trường hợp VĐV bị cho là không đủ điều kiện tham gia Giải Bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 tại Indonesia.

VFV khẳng định đã tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký VĐV cũng như nộp đầy đủ hồ sơ VĐV cho FIVB trước giải đấu. Hồ sơ này đã được FIVB xem xét và chấp thuận, cho phép các VĐV tham gia thi đấu.

Tuy nhiên, quyết định về VĐV không đủ điều kiện thi đấu của FIVB được đưa ra dựa trên yêu cầu bổ sung hồ sơ và một số điều kiện đối với VĐV trong ngày 12-8. Đây là các điều kiện chưa từng được quy định trước đây đối với các VĐV của đội tuyển Việt Nam.

Do vậy VFV đang tiến hành khiếu nại chính thức theo quy trình của FIVB, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để làm rõ và bảo vệ quyền lợi của VĐV cũng như uy tín của bóng chuyền Việt Nam”.

Sự việc xảy ra trước trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam gặp đội U21 Puerto Rico. Hai tuyển thủ của bóng chuyền trẻ Việt Nam được cho là phải nộp hồ sơ đăng ký để Ban tổ chức kiểm tra. Do đó, 2 cầu thủ này đã không ra sân.

Vào tối muộn ngày 12-8 (theo giờ Việt Nam), FIVB có thông báo chính thức cầu thủ Việt Nam vị phạm quy định đăng ký thi đấu nên xử chúng ta thua tại 3 trận gặp U21 Indonesia, U21 Serbia, U21 Canada. Trước đó, chúng ta đã thắng các đội này.

Việc xử thua dẫn tới đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam không được vào nhóm 16 đội xuất sắc nhất. Chúng ta chỉ còn tham dự lượt đấu phân hạng. Giải đấu sẽ bế mạc ngày 17-8.

MINH CHIẾN