Bích Tuyền lý giải vì sao xin rút khỏi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Cầu thủ Bích Tuyền đã trở về Ninh Bình và không tham dự giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: VFV

Theo tìm hiểu của SGGP, cầu thủ Bích Tuyền đã rời Đông Anh (Hà Nội) trở về Ninh Bình vào chiều ngày 19-8. Cô không tham dự trận giao hữu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với đội Kenya.

Trước đó, Bích Tuyền đã trình bày nguyện vọng xin không tham dự giải vô địch thế giới 2025 vì lý do gia đình và được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cùng Ban huấn luyện đội tuyển đồng ý. Như vậy, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có 13 cầu thủ tham dự giải đấu tại Thái Lan sắp tới gồm: Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Phương, Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Ninh Anh, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Bích Thủy.

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy được chọn là đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải vô địch thế giới 2025.

Vào tối ngày 19-8, cầu thủ Bích Tuyền đã chia sẻ trên trang facebook cá nhân: “Xin chào mọi người. Đầu tiên, Tuyền muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ đã luôn theo dõi và đồng hành, ủng hộ Tuyền cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Thành tích vô địch vòng 2 giải SEA V.League 2025 là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng và là giấc mơ đã thành sự thật. Chiến thắng lịch sử trước Thái Lan sẽ là kỷ niệm đẹp nhất trong sự nghiệp của Tuyền.

Hôm nay, Tuyền xin thông báo sẽ không tham dự giải vô địch thế giới sắp tới. Đây là một quyết định Tuyền đã cân nhắc kỹ lưỡng và nhận được sự tôn trọng từ Ban huấn luyện cùng Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam.

Lý do Tuyền đưa ra quyết định này không phải vì thiếu khát vọng thi đấu, mà bởi những yêu cầu mới từ Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) về điều kiện thi đấu của VĐV. Với Tuyền, thể thao không chỉ là sự cạnh tranh mà còn là sự tôn trọng và công bằng. Tuyền cảm thấy những quy định này chưa có sự minh bạch và thiếu đi sự công bằng cần thiết đối với các VĐV. Tuyền tin rằng mọi vận động viên đều xứng đáng được thi đấu trong một môi trường được tôn trọng và bình đẳng.

Để bảo vệ sự toàn vẹn của bản thân và tránh những rủi ro không đáng có cho đội tuyển, Tuyền đã quyết định rút lui. Tuyền sẽ dành thời gian này để tập trung luyện tập, sẵn sàng cho những giải đấu trong tương lai. Tuyền tin rằng với sự chuẩn bị tốt nhất, đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ thi đấu hết mình và đạt được những thành công mới.

Một lần nữa, Tuyền xin cảm ơn mọi người. Tuyền mong sẽ tiếp tục ủng hộ các đồng đội của Tuyền tại giải đấu sắp tới…”. Trở về Ninh Bình, Bích Tuyền sẽ tập luyện với đội bóng chủ quản chuẩn bị cho giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025.

Ngày 20-8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ sang Thái Lan dự giải vô địch thế giới 2025.

