Chủ công Đặng Thị Hồng không thi đấu ở giải bóng chuyền các câu lạc bộ trẻ quốc gia 2025

Tay đập Đặng Thị Hồng nhiều khả năng không góp mặt ở giải vô địch các câu lạc bộ trẻ quốc gia 2025 sau khi các đội đã đăng ký danh sách sơ bộ.

Nhiều cầu thủ trẻ U21 Việt Nam được đơn vị chủ quản đăng ký thi đấu giải vô địch các câu lạc bộ trẻ quốc gia 2025. Ảnh: FIVB

Giải bóng chuyền các câu lạc bộ quốc gia 2025 sẽ khởi tranh ngày 30-8 tại Tam Đảo (Phú Thọ). Giải đấu dành cho 8 đội nam, 8 đội nữ trẻ của 16 đội bóng đang tham dự giải vô địch quốc gia 2025.

Điều lệ giải đấu cho phép mỗi đội nam được bổ sung 2 cầu thủ dưới 23 tuổi và mỗi đội nữ được bổ sung 2 cầu thủ dưới 22 tuổi. Đồng thời, mỗi đội được chuyển nhượng tối đa 2 cầu thủ trong nước và việc chuyển nhượng VĐV phải thực hiện đúng Quy chế chuyển nhượng VĐV do Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam ban hành.

Hiện tại, 8 đội bóng nữ đã đăng ký danh sách sơ bộ tới Ban tổ chức giải đấu. Trong đó, nhiều tuyển thủ đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ U21 Việt Nam vừa thi đấu giải vô địch trẻ U21 thế giới 2025 được đơn vị chủ quản đăng ký tham dự giải. 12 tuyển thủ của đội bóng đã trở lại đơn vị chủ quản sau khi về nước từ ngày 19.8.

Cầu thủ Đặng Thị Hồng hiện không có tên trong danh sách đăng ký của các đội tham dự giải vô địch các câu lạc bộ trẻ quốc gia 2025. Tuyển thủ này là thành viên đội nữ Thái Nguyên, không phải đội bóng được suất dự giải vô địch các câu lạc bộ trẻ quốc gia 2025. Tuy nhiên, tay đập đủ điều kiện được chuyển nhượng đánh thuê cho các đội. Năm ngoái, Đặng Thị Hồng từng góp mặt trong đội nữ trẻ Binh chủng Thông tin tham dự giải vô địch các câu lạc bộ trẻ quốc gia 2024.

Giải vô địch các câu lạc bộ trẻ quốc gia 2025 cũng là giải đấu cuối cùng của năm dành cho VĐV trẻ. Trước đó, Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã tổ chức thi đấu giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025, giải vô địch U23 quốc gia 2025. Đội bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin giành ngôi vô địch nội dung nữ giải vô địch trẻ quốc gia và giải vô địch U23 quốc gia 2025.

MINH CHIẾN