Đội bóng chuyền nữ U21 Việt Nam khép lại giải trẻ thế giới 2025 với hạng 19

Cầu thủ trẻ U21 Việt Nam đã kết thúc hành trình thi đấu tại Indonesia với hạng 19 chung cuộc sau chiến thắng trước đội U21 CH Dominica.

Đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ U21 Việt Nam đã chiến thắng trận cuối tại Indonesia. Ảnh: WORLDVOLLEYBALL

Chiều ngày 16-8 theo giờ địa phương tại Indonesia, đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đã thi đấu trận cuối tranh hạng 19 trước đội U21 CH Dominica.

HLV trưởng Nguyễn Trọng Linh đưa ra sân những gương mặt tốt nhất với quyết tâm giành chiến thắng để rời giải. Trên sân lần lượt Phạm Quỳnh Hương, Lê Thùy Linh, Bùi Thị Ánh Thảo hay Nguyễn Phương Quỳnh, Ngô Thị Bích Huệ đã chơi tập trung đập bóng tấn công ghi điểm. Các miếng chiến thuật của cầu thủ nữ trẻ U21 Việt Nam thực hiện sắc nét và hóa giải hoàn toàn hàng chắn đối phương.

Trận đấu nhanh chóng khép lại sau 3 ván với chiến thắng 3-0 (25/19, 25/17, 25/17) cho đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam. Tại trận này, chủ công Phạm Quỳnh Hương ghi điểm xuất sắc nhất với 13 điểm còn Lê Thùy Linh có 12 điểm.

Chúng ta đứng vị trí 19 chung cuộc tại giải (xếp trên đội U21 CH Dominica, U21 Ai Cập, U21 Mexico, U21 Tunisia, U21 Algeria). Đây là lần đầu, bóng chuyền trẻ Việt Nam giành suất chính thức tham dự giải vô địch nữ trẻ U21 thế giới. Ở góc nhìn chuyên môn, nhiều người đánh giá tích cực về màn thể hiện của cầu thủ trẻ Việt Nam. Vị trí hạng 19 là nỗ lực của 12 cầu thủ đã thi đấu năm nay.

Giải đấu sẽ bế mạc ngày 17-8. Sau đó, đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ U21 Việt Nam sẽ về nước đồng thời kết thúc thời gian tập huấn, thi đấu. Năm nay, Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chỉ tập huấn cầu thủ trẻ thực hiện nhiệm vụ quốc tế trên.

MINH CHIẾN (Ảnh: WORLDVOLLEYBALL)