Thua U21 Chile 1-3, U21 nữ Việt Nam sẽ tranh hạng 19 tại giải bóng chuyền trẻ thế giới 2025

Tại trận tiếp theo của lượt đấu phân loại, các học trò của HLV Nguyễn Trọng Linh nỗ lực thi đấu nhưng không có chiến thắng.

Đội bóng chuyền nữ trẻ U21 Việt Nam để thua trước đội U21 Chile. Ảnh: FIVB

Tối muộn ngày 15-8 theo giờ Việt Nam, trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ U21 Việt Nam và đội U21 Chile mới khép lại. Chúng ta để thua 1-3 đáng tiếc.

Bước vào trận đấu, các tay đập nữ trẻ U21 Việt Nam tự tin ra sân với quyết tâm tiếp tục giành thêm kết quả khả quan. Trong từng pha phối hợp, bóng từ cầu thủ chuyền hai Lại Thị Khánh Huyền và có thời điểm là Nguyễn Vân Hà cố gắng đưa vào vị trí thuận lợi nhất giúp đồng đội đập tấn công ghi điểm. Tuy nhiên, hàng chắn của đội U21 Chile chơi kín kẽ hóa giải được nhiều tình huống quan trọng. Trong ván đầu, chúng ta thua 17/25. Tại ván thứ 2, cầu thủ trẻ U21 Việt Nam để đối thủ vượt qua dễ dàng 25/15. Ở ván thứ 3, các học trò của HLV Nguyễn Trọng Linh giành được chiến thắng 25/17 để lấy lại tinh thần. Đáng tiếc, chúng ta đã thua 20/25 tại ván thứ tư.

Cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ thi đấu trận tranh hạng 19 vào ngày 16-8. Ảnh: FIVB

Thống kê chuyên môn trong trận, chủ công Phạm Quỳnh Hương ghi nhiều điểm nhất cho đội nữ trẻ U21 Việt Nam với 17 điểm. Chủ công Bùi Thị Ánh Thảo ghi được 11 điểm, là người đạt hiệu suất tốt thứ nhì trong trận đấu.

Chúng ta thua trận này nên chỉ còn cơ hội tranh hạng 19. Đối thủ của đội nữ trẻ U21 Việt Nam sẽ là đội U21 CH Dominica và thi đấu tối ngày 16-8. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh tại Indonesia.

Giải bóng chuyền nữ trẻ U21 thế giới thu hút 24 đội tham dự, được tổ chức từ ngày 7-8 tới 17-8. Chúng ta bị xử thua đáng tiếc sau các trận tại vòng bảng nên phải dự lượt đấu phân hạng từ vị trí 17 tới vị trí 24.

MINH CHIẾN