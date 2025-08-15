Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam so tài với U21 Chile

Quỳnh Hương (số 14) và các đồng đội quyết tâm thể hiện tốt ở trận đấu với Chile

So với thời điểm bắt đầu giải đấu, đội tuyển Việt Nam ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ ở giải Vô địch U21 bóng chuyền nữ thế giới 2025 (đang diễn ra tại Indonesia). Sau chiến thắng 3-1 trước Ai Cập ở vòng tranh hạng 17-24, tuyển U21 Việt Nam sẽ tiếp tục tranh hạng 17-20 với Chile.

Trên bảng xếp hạng bóng chuyền thế giới, U21 Chile hiện xếp thứ 17, hơn Việt Nam 8 bậc. Dù vậy, cơ hội chiến thắng vẫn chia đều cho hai đội, thậm chí thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh được đánh giá nhỉnh hơn khi thể hiện phong độ ổn định tại giải đấu năm nay.

Tuyển U21 Chile sở hữu những tay đập đáng gờm như Petra Schwartzman Hechenleitner với 81 điểm sau 6 trận, chủ công Francisca Vásquez Rodriguez có 44 điểm, phụ công Susana Bulnes Ibanez với 42 điểm, và đặc biệt Dominga Aylwin Debarca, cây ghi điểm chủ lực, cao 1m85, có tổng cộng 98 điểm trong 6 trận.

U21 Việt Nam nhận nhiều sự quan tâm từ giới mộ điệu

Trong khi đó, lực lượng U21 Việt Nam có những cá nhân nổi bật như: Nguyễn Phương Quỳnh, Bùi Thị Ánh Thảo, Phạm Quỳnh Hương và Lê Thùy Linh, những tay đập đã cho thấy sự tiến bộ và bản lĩnh trong các trận đấu vừa qua. U21 Việt Nam với tinh thần quyết tâm và sức mạnh tập thể đủ khả năng gây khó dễ cho đối thủ đến từ Nam Mỹ.

Người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng về một chiến thắng trước Chile, sẽ là màn trả lời thuyết phục cho những nghi ngờ, mà còn là bước đệm quan trọng để Việt Nam có được tấm vé tranh hạng 17, món quà ý nghĩa xoa dịu những tiếc nuối trong lần đầu tiên tham dự giải trẻ bóng chuyền đẳng cấp thế giới.

